TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de ikinci haftanın tamamlanmasının ardından merakla beklenen VAR kayıtlarını yayınladı. Federasyonun paylaştığı görüntülerde, Video Yardımcı Hakem (VAR) müdahalesi gerektiren pozisyonların nasıl değerlendirildiği ortaya çıktı.

HAKEMLERİN VAR KONUŞMALARI YAYINLANDI

Paylaşılan kayıtlarda VAR hakemlerinin kritik pozisyonları farklı açılardan incelemesi, orta hakemi monitöre davet etme süreçleri ve saha hakemiyle yapılan görüşmeler yer aldı.

Böylece karşılaşmalar sırasında verilen bazı kritik kararların hangi görüntüler ve değerlendirmeler sonucunda alındığı futbolseverlerle paylaşılmış oldu.

TARTIŞMALI POZİSYONLARIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan ve maçların ardından futbol kamuoyunda tartışılan pozisyonlara ilişkin hakem değerlendirmeleri de VAR kayıtlarıyla birlikte ortaya çıktı.

Kayıtlarda hakemlerin pozisyonları hangi kriterler üzerinden değerlendirdiği ve VAR müdahalesinin ardından kararların nasıl şekillendiğine ilişkin konuşmalar bulunuyor.

TFF’nin VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmasının ardından ikinci haftadaki hakem kararları ve kritik pozisyonlar futbolseverler tarafından yeniden değerlendirilmeye başlandı.