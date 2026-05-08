Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak denize doğru sürüklendi. Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi üzerinde rampa yukarı çıkan C.Y. idaresindeki 06 EV 6391 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle geri kaymaya başladı.

Geriye doğru hareket eden ağır vasıtanın arka kısmı suya düşerken, çekici bölümü kıyıda asılı kalarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre, kazada kamyon sürücüsü C.Y. ile araçta yolcu konumunda bulunan S.U. hafif şekilde yaralandı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İncelemeye alınan görüntülerde, kamyonun yokuşu tırmanmaya çalışırken ivme kaybedip denize doğru kaydığı ve tehlikeli bir şekilde askıda kaldığı görülüyor. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla emniyet güçleri tarafından resmi soruşturma başlatıldı.

KIYI ŞERİDİNDE AĞIR VASITA RİSKİ

Bodrum gibi deniz kenarı eğimli yolların bulunduğu sahil ilçelerinde yaşanan bu tür kazalar, benzer coğrafi özelliklere sahip Alanya'da da kamuoyu ilgisiyle yakından takip ediliyor. Özellikle inşaat çalışmalarının sürdüğü dönemlerde artan hafriyat kamyonu trafiği, sahil yollarında ve dik rampalarda ekstra yol güvenliği önlemlerinin önemini ortaya koyuyor. Ulaşım uzmanları, ağır tonajlı araçların kıyı şeridindeki dar ve eğimli yollarda seyir güvenliğinin sağlanması için periyodik denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.