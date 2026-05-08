Rize'de çay üreticileri, giderek artan yaşam maliyetleri ve tarımsal girdiler karşısında yaş çay alım fiyatlarının yetersiz kalmasına tepki gösteriyor.

ANKA

Haber Ajansı'nın aktardığına göre, bölgedeki çiftçiler ve esnaf, enflasyon karşısında eriyen gelirleri nedeniyle ciddi bir ekonomik darboğazdan geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Rize'de düzenleyeceği miting öncesinde konuşan vatandaşlar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine dair endişelerini dile getirdi.

Çay üretimiyle geçimini sağlayan bir vatandaş, 11 yıl önce bir kilogram yaş çay ile dört ekmek alınabildiğini hatırlattı. Geçen yıl ise çayın kilogram fiyatının 25 lira, ekmeğin ise 18 lira seviyesinde kapandığını belirten üretici, günümüzde bir kilogram çayla ancak 1,5 ekmek alınabildiğini vurguladı. Temel tüketim maddelerindeki bu fiyat makası, üreticinin alım gücündeki düşüşü net bir şekilde ortaya koyuyor. Eskiden çay geliriyle gayrimenkul alınabildiğini söyleyen vatandaşlar, günümüzde mevcut gelirlerin temel ihtiyaçları bile karşılamakta yetersiz kaldığını ifade ediyor. Esnafın da iş yapamaz hale geldiğini belirten yöre halkı, kredi kartı komisyonları ve vergi yükü altında ezildiklerini aktardı.

ÇAY FİYATLARINDA BEKLENTİ NE YÖNDE?

Gübre fiyatlarının 27-28 lira bandına çıkmasına rağmen çay fiyatlarının yerinde saydığını belirten bölge halkı, yeni sezonda açıklanacak rakamları endişeyle bekliyor. Hükümetin enflasyon beklentisine paralel olarak 29,5 lira civarında bir fiyat açıklayacağı öngörülürken, üreticiler maliyetleri kurtarması için bu rakamın en az 35-40 lira olması gerektiğini savunuyor. Ziraat odaları ve çiftçi temsilcilerinin genel talebi ise 40 lira seviyesinde yoğunlaşıyor. Emekli maaşı olarak 20 bin lira aldığını ifade eden bir başka vatandaş ise geçinmekte zorlandıklarını ve sadece borçlanarak yaşamlarını sürdürebildiklerini kaydetti.

ALANYA TARIMI İÇİN OLASI YANSIMALARI NELER?

Rize'deki çay üreticisinin yaşadığı gübre, mazot ve işçilik maliyetlerindeki sert artışlar, Alanya'daki tarım sektörü tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle muz, avokado ve örtü altı sera tarımı yapan Alanyalı üreticiler, benzer girdi maliyetleri nedeniyle kar marjlarında ciddi düşüşler yaşıyor. Karadeniz'deki temel geçim kaynağı olan çaydaki fiyatlandırma politikaları, ülke genelindeki tarımsal destekleme vizyonunun bir göstergesi olarak kabul edildiği için yerel ekonomideki çiftçiler adına muhtemel etkiler taşıyor.

Çiftçiler, geçmiş yıllarda verilen tarımsal desteklemelerin kaldırılmasının üretimi daha da zorlaştırdığını ve nakit akışını bozduğunu belirtiyor. Çaykur bünyesindeki istihdam süreçleri ve kadro beklentileri de bölge halkının gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Üreticiler, maden sahalarının genişlemesi yerine sürdürülebilir bir tarım politikası oluşturulmadan kırsal kalkınmanın sağlanamayacağı görüşünde birleşiyor.