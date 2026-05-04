Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan dava, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Duruşma tutanaklarına göre, aralarında görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 3'ü tutuklu toplam 41 sanığın yargılandığı dosyada, suçtan zarar gören isimlerin şikayet ve iddiaları dinlendi.

Duruşmada Muhittin Böcek ve Fazlı Ateş salonda hazır bulunurken, bazı sanıklar SEGBİS ile katılım sağladı. Müştekilerden Evren Topal, yaşadığı süreç nedeniyle hayatının bitme noktasına geldiğini aktardı. Emin Hesapçıoğlu ise 25 Eylül tarihli ifadesini tekrarlayarak, seçim öncesinde kendisinden tehdit yoluyla maddi destek istendiğini öne sürdü. Hesapçıoğlu, Muhittin Böcek'in kendisini ASAT'taki makamına ve AKM'deki ofisine çağırarak destek vermemesi halinde zarar göreceğini söylediğini iddia etti. Bu görüşmelerin ardından Gökhan Böcek'e 1 milyon TL nakit ve 1 milyon TL değerinde yakıt kartı teslim ettiğini belirtti.

İDDİALARA KARŞI SAVUNMA

Hesapçıoğlu'nun beyanlarının ardından söz alan Muhittin Böcek, iddiaları reddetti. Böcek, şikayetçinin tutuklandıktan sonra ifadelerini değiştirdiğini ve sadece kendisini kurtarmak amacıyla bu suçlamaları yönelttiğini savundu.

İSTASYON RUHSATI VE ARAÇ TALEBİ

Duruşmada 2018 yılında imarlı olarak alınan bir akaryakıt istasyonunun ruhsat sürecine dair detaylar da gündeme geldi. Hesapçıoğlu, projesinin mescit ve otomasyon odası gibi gerekçelerle bekletildiğini, sorunun çözümü için belediye yetkilisi Serkan T. ile görüşmeye gittiğinde odada Gökhan Böcek ile karşılaştığını aktardı. İddiaya göre Gökhan Böcek, sürecin çözülmesi karşılığında Serkan T.'nin oğlunun eğitim masrafları için 1 milyon TL ve bir araç talep etti. Hesapçıoğlu, baskıları azaltmak amacıyla talep edilen aracı kira sözleşmesi yaparak teslim ettiğini, 2024 yılı Mart ayında ise Gökhan Böcek'in baldızı için başka bir araç talebinde bulunduğunu öne sürdü.

ALANYA KAMUOYU SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin en üst yönetim kademesini ve ASAT gibi kritik kurumların işleyişini ilgilendiren bu dava, Antalya'nın en büyük ilçesi olan Alanya'da da dikkatle izleniyor. Büyükşehir hizmetlerinin ilçe genelindeki yatırımlara ve idari işleyişe olası yansımaları, yerel kamuoyunun davaya olan ilgisini artırıyor. Yargılama süreci, mahkemenin diğer tanık ve sanıkları dinlemesiyle devam edecek.