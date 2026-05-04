Alanya Oba Mahallesi’nde restoranda çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

OBA MAHALLESİ’NDE KAVGA

Alanya’nın Oba Mahallesi’nde restoranda çıkan kavga, akşam saatlerinde yaşandı. Aynı iş yerinde ortak olan iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

TARTIŞMA OYUN SIRASINDA BAŞLADI

İddiaya göre Alanya’da bilgisayar oyunu oynarken çıkan tartışma, taraflar arasında gerginliğe dönüştü. Türk vatandaşı Aykut P. ile Azerbaycan uyruklu Samir B. arasında başlayan sözlü atışma, fiziki kavgaya evrildi.

TEK YUMRUKLA AĞIR YARALADI

Samir B.’nin attığı yumruk sonrası Aykut P. yere yığıldı. Alanya restoranda kavga sonucu ağır yaralanan kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Samir B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, “kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Kararın ardından cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.