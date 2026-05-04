Rusya’nın Sıktyvkar kentinden Antalya’ya başlatılan direkt uçuşlar yüzde 100 dolulukla gerçekleşti

Rusya merkezli AZUR Air, yaz sezonunun ilk Sıktyvkar-Antalya direkt uçuşunu gerçekleştirdi. Açıklanan bilgilere göre sefer tam doluluk oranıyla yapıldı. Bu gelişme, özellikle Antalya turizm sezonu 2026 Rus turist hareketliliği açısından dikkat çeken bir adım olarak değerlendiriliyor.

UÇUŞLAR HAFTADA İKİ KEZ YAPILACAK

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre uçuşlar Boeing 757 tipi uçaklarla gerçekleştiriliyor. Ekonomi sınıfında 238 yolcu kapasitesine sahip uçaklarla yapılacak seferlerin, haftada iki frekans şeklinde planlandığı bildirildi.

2021’DEN SONRA YENİDEN BAŞLADI

AZUR Air’in 2021 yılından bu yana Sıktyvkar hattında uçuş yapmadığı hatırlatıldı. Yeni başlatılan seferlerle birlikte Komi Cumhuriyeti’nden Antalya’ya direkt ulaşım yeniden mümkün hale geldi.

Bu gelişme, Antalya’ya gelen Rus turist sayısının artması açısından önemli bir sinyal olarak görülüyor. Özellikle yaz sezonunda bölgedeki otel doluluk oranlarının bu tür direkt uçuşlarla birlikte yükselmesi bekleniyor.

TURİZM SEZONUNA DOĞRUDAN ETKİ

Turizm sektörü temsilcileri, Rusya’dan Antalya’ya direkt uçuşların artması ile birlikte bölgede hem erken rezervasyonların hem de anlık turist girişlerinin hızlanabileceğini ifade ediyor. Özellikle aktarmasız uçuş imkanı, tatil planlayan turistler için belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.