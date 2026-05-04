Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazası, hem sürücünün yaralanmasına hem de bölgede kısa süreli ulaşım aksamasına yol açtı. Özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan Serik-Boğazkent yolu üzerinde yaşanan olay, çevredeki sürücüler için risk oluşturdu.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Serik ile Boğazkent arasında bağlantıyı sağlayan yolda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Ali Öcal yönetimindeki minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarında bulunan sulama kanalına savrularak çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüste maddi hasar oluşurken, sürücü Ali Öcal yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KANAL KIRILDI, SU YOLA TAŞTI

Minibüsün çarpmasıyla birlikte sulama kanalında ciddi hasar meydana geldi. Kanalın kırılması sonucu su yola aktı ve yol yüzeyinde birikinti oluştu. Bu durum, özellikle gece saatlerinde seyreden sürücüler için kaygan zemin riski oluşturdu.

Bölgeden geçen araçlar kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kalırken, trafik akışı kısa süreli olarak yavaşladı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sulama kanalında oluşan hasarın giderilmesi için ilgili ekipler tarafından onarım çalışması başlatıldı.

BÖLGE TRAFİĞİ VE TARIMSAL ETKİ

Serik ve çevresi, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Sulama kanallarında yaşanan bu tür hasarlar, tarım arazilerine su dağıtımını doğrudan etkileyebiliyor. Yetkililerin hızlı müdahalesiyle olası daha büyük aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan yaz sezonunda turizm hareketliliğinin arttığı Antalya’da, özellikle Serik-Boğazkent hattı hem yerli hem yabancı turistlerin sık kullandığı güzergahlar arasında bulunuyor. Bu tür kazalar, bölgedeki ulaşım güvenliğini bir kez daha gündeme taşıyor.