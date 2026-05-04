Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN

Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, 29 yaşındaki Kosovalı oyuncu Milot Rashica'nın sakatlığı netleşti. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı resmi açıklamaya göre, tecrübeli futbolcunun uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi saptandı.

MR SONUÇLARI KESİNLEŞTİ

Gaziantep FK müsabakası öncesindeki ısınma hareketleri sırasında sol dizinde ağrı hisseden Rashica, tedbir amacıyla maç kadrosundan çıkarılmıştı. Kulüp yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda oyuncunun femur (uyluk kemiği) bölgesinde ödem olduğu doğrulandı. Sağlık ekibi, vakit kaybetmeden Kosovalı futbolcunun tedavi sürecine başladı.

ALANYA SPOR KAMUOYU YAKINDAN İZLİYOR

Tedavi sürecinin niteliği nedeniyle Rashica'nın sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceği öne sürülüyor. Süper Lig ve kupa maçlarının turizm sezonuyla birlikte kafe ve restoranlarda yoğun ilgi gördüğü Alanya'daki Beşiktaş taraftarları, takımın hücum hattındaki bu eksikliğin olası yansımalarını yakından takip ediyor. Konyaspor eşleşmesi öncesi yaşanan bu gelişme, teknik heyetin kadro planlamasını yeniden şekillendirmesini gerektirecek.