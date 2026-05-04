İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen normal ve kepek ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı. İBB kaynaklarının bildirdiğine göre, yeni tarife bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Uygulanan fiyat artışıyla beraber, daha önce 10 liradan satışa sunulan ekmeğin fiyatı 12,5 liraya yükseldi. Temel gıda ürünlerindeki bu artış, megakentte son aylarda yaşanan fiyat güncellemelerinin devamı niteliği taşıyor.

TOPLU ULAŞIM VE TAKSİ ÜCRETLERİ GÜNCELLENMİŞTİ

İstanbul'da ulaşım tarifeleri de kısa süre önce değiştirilmişti. İBB Meclisi'nde 12 Şubat'ta alınan karara göre toplu taşımaya yüzde 20, Marmaray ve banliyö hatlarına ise yüzde 25,49 oranında zam yapıldı. Bu düzenlemeyle elektronik tam bilet ücreti 35 liradan 42 liraya, aylık abonman olan "Mavi Kart" ücreti ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya yükseltildi.

Metrobüs hatlarında 1 duraklık yolculuk bedeli 25,06 liradan 30,07 liraya, 34-43 ve üzeri duraklık uzun mesafe ücreti ise 51,96 liradan 62,35 liraya çıkarıldı. Marmaray'da 1-7 istasyon arası yolculuk 27 liradan 34 liraya, 36-43 istasyon arası uzun mesafe ücreti 59,76 liradan 74,70 liraya ulaştı. Deniz ulaşımında ise Üsküdar-Eminönü hattı 44,33 liradan 53,20 liraya, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş hatları 49,40 liradan 59,28 liraya, Bostancı-Adalar hattı da 130,22 liradan 156,26 liraya yükseldi.

Şubat ayındaki düzenleme kapsamında taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya, kilometre başına ücret 36,30 liradan 43,56 liraya ve kısa mesafe ücreti 175 liradan 210 liraya çıkarıldı. Zaman tarifesi ise saatlik 453,71 liradan 544,45 liraya ulaştı. Minibüslerde 0-4 kilometre arası kısa mesafe 32,50 liradan 39 liraya, 4-7 kilometre 34 liradan 41 liraya, 7-11 kilometre 35 liradan 42 liraya, 11-15 kilometre 36 liradan 43 liraya, 15-20 kilometre ise 39 liradan 47 liraya yükseltildi. Öğrenci bileti 21 liradan 25 liraya çıkarken, okul servislerinde 0-1 kilometre mesafe 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya, personel servisleri ise 1757 liradan 2284,54 liraya güncellendi ve 16 Şubat'ta yürürlüğe girdi.

ALANYA PİYASALARI MALİYET ARTIŞLARINI İZLİYOR

Öte yandan ocak ayında İBB iştiraki Hamidiye AŞ, 19 litrelik iadeli damacana suyun fiyatını yüzde 25 artışla 120 liradan 150 liraya yükseltmişti. Farklı marka 19 litrelik iadeli damacana su 140 liradan 170 liraya, iadesiz damacana su ise 210 liradan 240 liraya çıkmıştı.

Türkiye'nin en büyük metropolünde temel gıda, su ve ulaşıma ardı ardına gelen bu zamlar, ülke genelindeki maliyet eğilimlerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Alanya'daki esnaf ve turizm sektörü temsilcileri de büyükşehirlerdeki bu fiyat artışlarını, yerel ekonomiye ve yaklaşan turizm sezonundaki tedarik zincirine olası yansımaları nedeniyle yakından takip ediyor.