Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ANSET soruşturması kapsamında yeni karar çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik dosyada adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Soruşturma; ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suçtan elde edilen gelirin aklanması suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Savcılık sorgularının ardından 11 kişi serbest bırakıldı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

113 MİLYON TL’LİK KAMU ZARARI İDDİASI

Dosyada, Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan tevdi raporu ve emniyet birimlerinin çalışmaları esas alındı. ANSET tarafından yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği, dosyada 113 milyon 426 bin TL kamu zararı iddiasının bulunduğu bildirildi.

Antalya’da belediye iştirakleri üzerinden yürüyen ihaleler, yalnızca kurum içi bir denetim başlığı değil; kentte kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair doğrudan bir tartışma alanı oluşturuyor. Bu nedenle soruşturmanın seyri, Antalya ve Alanya kamuoyunda da yakından takip ediliyor.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilere yönelik operasyon 30 Nisan 2026’da yapıldı. Antalya merkezli operasyonda İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne’de eş zamanlı adreslere gidildi.

İlk etapta 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Süreç içinde bir kişinin daha dosyaya dahil edilmesiyle şüpheli sayısının 35’e çıktığı öğrenildi.

MUHİTTİN BÖCEK VE CANSEL TUNCER DE DOSYADA

Dosya kapsamında, İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

Soruşturma dosyasında yer alan kişilerle ilgili süreç devam ederken, haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan şüpheliler için masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklandı. Tutuklanan isimlerin Abdulkadir K., Alper A., Aylin N. B., Aziz S., Cevdet M., Göktuğ K., Hatice V., Hüseyin K., İlknur Ö., İsa K., Vahdet N., İsmail O., Mehmet Okan K. ve Levent Ş. olduğu öğrenildi.

Dosya kapsamında 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, 1 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, 3 firari şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, 2 kişinin ise cezaevinde bulunduğu aktarıldı.