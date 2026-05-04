Ermenistan'a gitmek üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak, teknik bir arıza sebebiyle Ankara'ya zorunlu iniş yaptı. Bu beklenmedik gelişmenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in İspanyol lidere ilettiği görüşme talebinin kabul edilmediği aktarıldı.

İspanya İletişim Sekreterliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. Zirvesi'ne katılmak amacıyla Erivan'a hareket eden heyetin uçağında öngörülemeyen bir sorun meydana geldi. Uçağın güvenli bir şekilde başkente inmesinin ardından Sanchez ve beraberindeki heyet geceyi Ankara'da bir otelde geçirdi.

GÖRÜŞME TALEBİNE OLUMSUZ YANIT

Yaşanan zorunlu molanın ardından ana muhalefet partisinden diplomatik bir temas girişimi geldi. Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve yardımcısı Şule Bucak, Pedro Sanchez'in ekibiyle iletişime geçti. Ancak İspanya Başbakanı bu görüşme isteğini geri çevirdi. Burhan'ın aktardığına göre, Özel ve ekibinin görüşmeyi devlet başkanı sıfatıyla değil, 'Sosyalist Enternasyonal Başkanı' sıfatıyla gerçekleştirme yönündeki alternatif teklifi de kabul görmedi.

SİYASİ KULİSLERDE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Sabah saatlerinde uçağın teknik arızasının giderilmesiyle birlikte İspanyol heyeti konakladıkları otelden ayrıldı. Sanchez ve beraberindeki yetkililerin, zirveye katılmak üzere Ankara'dan Erivan'a doğru yeniden hareket ettiği bildirildi.