Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki son gelişmeler, Avrupa Birliği (AB) süreci ve Kurban Bayramı tatiline ilişkin alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre, kamu çalışanları için Kurban Bayramı öncesinde 9 gün izin duyurdu.

Toplantı sonrası paylaşılan ekonomik verilere değinen Erdoğan, 1018 firmanın ilk kez yurt dışına ürün satma başarısı gösterdiğini bildirdi. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı, nisan ayı ihracat verilerinin yanı sıra yılın ilk çeyreğine ait turizm istatistiklerini de aktardı.

TURİZMDE KİŞİ BAŞI HARCAMA 119 DOLARA YÜKSELDİ

Açıklanan verilere göre, 2026 yılına güçlü bir başlangıç yapan turizm sektöründe, yılın ilk çeyreğindeki gelirler geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,2 artış göstererek 9 milyar 896 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması ise 116 dolardan 119 dolara çıktı. Açıklanan bu artış eğilimi, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya'daki konaklama ve hizmet sektörü tarafından da yakından takip ediliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Konuşmasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine geniş yer ayıran Erdoğan, 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yapılan ilk başvurudan günümüze kadar geçen süreci kronolojik olarak özetledi. Yunanistan'ın 1981'de birliğe kabul edilmesine karşın Türkiye'nin müzakere masasının dışına itildiğini belirten Cumhurbaşkanı, 2002 sonrasında çıkarılan uyum paketlerine rağmen AB'nin kökleşmiş ön yargılarını aşamadığını ifade etti.

Birlik tarafından Türkiye'ye karşı çifte standart uygulandığını ve tam üyelik sürecini yavaşlatacak bahaneler üretildiğini vurgulayan Erdoğan, mevcut tabloda Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyacın daha fazla olduğunu dile getirdi.

KURBAN BAYRAMI İÇİN İDARİ İZİN KARARI

Kabine Toplantısı'nın en dikkat çeken sonuçlarından biri ise yaklaşan Kurban Bayramı tatiline yönelik düzenleme oldu.

27-30

Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek olan bayram öncesindeki 1,5 günlük sürenin idari izin kapsamına alındığı duyuruldu. Kamu çalışanlarının tatil süresini uzatan bu kararın, Alanya başta olmak üzere Akdeniz çanağındaki iç turizm hareketliliğine olası yansımaları turizmciler tarafından muhtemel bir ekonomik canlanma fırsatı olarak değerlendiriliyor.