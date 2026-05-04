Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında Aile ve Gençlik Fonu destekli evlilik kredilerine yönelik yeni düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre, kredi geri ödeme sürecinde ikinci çocuk sahibi olan çiftlerin kalan borçlarının tamamı hibe edilecek.

Halihazırda 200 ila 250 bin TL arasında değişen finansman desteğinden yararlanan çiftler için çeşitli kolaylıklar bulunuyordu. Önceki uygulamada, geri ödeme süresi içinde ilk çocuğunu kucağına alan gençlerin 12 aylık taksiti siliniyor ve kalan ödemeleri 12 ay süreyle erteleniyordu. Yeni alınan kararla birlikte bu destek genişletilerek ikinci çocuk durumunda borcun tamamen kapatılmasına olanak tanındı.

ALANYA'DAKİ GENÇLER İÇİN MUHTEMEL ETKİSİ

Yüksek kira ve yaşam maliyetlerinin hissedildiği Alanya gibi turizm bölgelerinde, evlilik hazırlığı yapan gençler için bu tür finansal destekler yakından takip ediliyor. Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanan 200 ila 250 bin TL tutarındaki kaynağın, Alanya'da yuva kuracak çiftlerin başlangıç bütçelerine doğrudan katkı sunması bekleniyor. İkinci çocukta borcun tamamen silinmesi, bölgede aile kurmayı planlayanların uzun vadeli ekonomik planlamalarında olası bir rahatlama yaratabilir.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru şartları ve sürecin detaylarının ilgili bakanlıklar tarafından netleştirilmesi öngörülüyor. Karar, genç nüfusun evliliğe teşvik edilmesi ve aile yapısının desteklenmesi hedefleri doğrultusunda uygulanacak.