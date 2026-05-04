Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine esas enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre kira artış oranı yüzde 32,43 olarak belirlendi. Bu oran, özellikle Antalya, Alanya, Serik ve Manavgat gibi kiralık konut talebinin yüksek olduğu bölgelerde hem kiracıların hem de ev sahiplerinin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Turizm sezonunun başladığı bu dönemde, kısa ve uzun dönem kiralamaların yoğunlaştığı Antalya genelinde, açıklanan yeni oran kira sözleşmesi yenileyecek vatandaşlar için kritik bir referans olacak.

ENFLASYON VERİLERİ NE DİYOR?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Nisan 2026’da aylık enflasyon yüzde 4,18, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti. Kira artışlarında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE ise yüzde 32,43 seviyesine geldi.

Bu oran, yasal olarak uygulanabilecek azami kira zam sınırı anlamına geliyor. Ev sahipleri bu sınırın üzerinde artış yapamıyor.

SON 5 AYDA KADEMELİ DÜŞÜŞ

2026 yılı başından bu yana kira artış oranlarında sınırlı da olsa düşüş eğilimi görülüyor:

Ocak: %34,88

Şubat: %33,98

Mart: %33,39

Nisan: %32,82

Mayıs: %32,43

Özellikle Alanya ve çevresinde yüksek kira fiyatları nedeniyle bu düşüş, sahada hissedilir bir rahatlama yaratmasa da artış hızının yavaşlaması dikkat çekiyor.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira zamlarında belirleyici olan oran, TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması. Bu kapsamda:

• Sözleşme yenileme döneminde üst sınır yüzde 32,43

• Ev sahibi bu oranı aşamıyor

• Taraflar, bu oranın altında bir artışta anlaşabiliyor

Örneğin 10 bin TL olan bir kira bedeli, azami sınırdan artırıldığında yaklaşık 13 bin 243 TL seviyesine çıkabiliyor.

ANTALYA’DA KİRA PİYASASINA ETKİSİ

Yaz sezonuyla birlikte turizm hareketliliğinin arttığı Antalya, Türkiye genelinde kira fiyatlarının en hızlı değiştiği iller arasında yer alıyor. Özellikle Alanya, Side, Belek ve Lara hattında kısa dönem kiralamalar ve yabancı talebi, fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Yeni açıklanan oran, mevcut yüksek kira seviyelerini doğrudan düşürmese de artış hızını sınırlayan bir tavan görevi görüyor.