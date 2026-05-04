ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, şehrin ana ulaşım yollarından Atatürk Caddesi’nde yapımı tamamlanan alt ve üst yapı çalışmalarının geldiği son aşamayı yerinde inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu ve Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar’ın eşlik ettiği inceleme sırasında, yolun geldiği son aşamanın mutluluk verici olduğunu söyleyen Başkan Özçelik, gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışıp emek veren tüm personele teşekkür etti.

GENİŞ KAPSAMLI YATIRIM

Şehrin kalbi konumundaki Atatürk Caddesi'nde yürütülen yenileme çalışmalarında, bu yılın planlamasında yer alan son viraja girildiğini belirten Başkan Özçelik, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kavşağı ile Atatürk Anıtı arasında kalan bölümün de bitirilmesiyle birlikte bu yılki etap tamamlandı. Toplam 6,5 kilometreyi bulan kapsamlı yatırım dahilinde, güzergâh boyunca 15 bin ton sıcak asfalt ile 61 bin metrekarelik alanda asfalt kaplama işlemi gerçekleştirildi. 6 aylık çalışmada sadece 16 gün asfalt döktük. Atatürk Caddesi’ndeki ve 25 metreli yolu Atatürk Caddesi’ne bağlayan Yayla Yolu Caddesi’ndeki su hatları tamamen yenilenmiş oldu. Artık bu bölgede su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, yol sorunu kalmayacak. Hepsi yenilenmiş oldu. Son dakika işleri yapmaktansa eksiksiz bir planlamayla çalışmalarımızı tamamladık Planlı çalışıldığında her şeyin yetiştiğini gördük” dedi.

HAFTASONU AÇILDI

“Nihayet çalışmaların sonuna geldik” diyen Başkan Özçelik, “Bugün günlerden 1 Mayıs Cuma. Haftasonu itibariyle yolumuzu hizmete açıyoruz. Vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu bir ulaşım ağını sunmuş olacağız. Emek verdik, ödün verdik ama nihayet bitirdik. Vatandaşlarımız bu işin önemini biliyor. Kiminle konuştuysak, ‘Evet eziyet çektik ama sonu iyi oldu’ diyorlar” diye konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN PERSONELE TEŞEKKÜR

Sahada dökülen alın terinin önemine vurgu yapan ve personele gayretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özçelik, "Yağmur çamur demeden, büyük bir gayret içinde çalıştınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu işler emek vererek, fedakârlık yapılarak olur. Gece saat 03:00’e kadar çalıştınız. Bu süreçte sabır gösteren esnaflarımız da haklarını helal etsin. Bu proje tamamlandığında ortaya çıkan güzel sonuç kentimiz için faydalı olacak. Şimdiden Alanya’mıza hayırlı olsun.

Yapılmayanları yapmaya devam” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE İLK

Türkiye'de ilk kez ilgili kurumları ve firmaları bir araya getirdiklerini söyleyen Başkan Özçelik, “Belediyemizin öncülüğünde yürütülen fiziki yenileme çalışmalarında, Alaaddin Keykubat heykeli ile Mola Kavşağı’na kadar uzanan etaptaki güzergah, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin olumsuz hava şartlarına rağmen gece-gündüz süren yoğun asfaltlama çalışmaları sonucu hizmete girdi.

Alanya’mıza yakışır şekilde yenilenen caddemizde, altyapıdan üstyapıya kadar tüm hatlar modernize edilmiş, halkımız için konforlu ulaşım ağı imkanı sağlanmıştır.

Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, anlayış ve sabır gösteren halkımız ile misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

'ÇALIŞMALAR KASIMDA DEVAM EDECEK'

Çalışmalar hakkında Yeni Alanya'ya bilgi veren Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, "Atatürk Caddesi tamamen trafiğe açıldı. Mola Kavşağı’ndan sonraki bölümde elektrik işi bu yıl tamamlandı. Sadece ASAT, doğalgaz ve fiber şirketleri ile önümüzdeki ay tekrar toplantı yapacağız. Kasım ayından sonra orayı da planlayacağız. Buraların aydınlatması tamamlandı. Kaldırımı da önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Yayla yolu Caddesi’ni de bu hafta bitmeden açmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN