Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşanan olay, sanayi sitesinde çalışan esnafı ve çevredeki vatandaşları yasa boğdu. İddiaya göre Çarşamba Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Y.K., iş yerinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Sanayi sitesinden gelen silah sesi üzerine çevredeki çalışanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 15 yaşındaki çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından iş yerinin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri içeride ve çevrede detaylı inceleme yaptı.

Yakınlarının olay yerine gelmesiyle birlikte sanayi sitesinde kısa süreli gerginlik ve üzüntü yaşandı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR

Olayın kaza mı, intihar mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiği konusunda resmi açıklama yapılmadı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

Y.K.’nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Özellikle sanayi sitelerinde çalışan çocuk işçilerle ilgili güvenlik tartışmaları da olay sonrası yeniden gündeme geldi.