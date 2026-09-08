Antalya'da etkili olan orman yangınlarında yaralanan sokak ve yaban hayvanları için il genelinde yeni bir sağlık seferberliği başlatıldı. Yangın bölgelerinde dumandan etkilenen veya fiziksel zarar gören tüm hayvanlar, kentteki veteriner kliniklerinde herhangi bir ücret talep edilmeden tedavi edilecek.

Alınan kararın detaylarını Veteriner Hekimler Odası Antalya Şube Başkanı Murat Karabayoğlu duyurdu. Karabayoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, il sınırları içerisinde hizmet veren bütün veteriner klinikleri bu ücretsiz sağlık desteği ağına dahil edildi.

HANGİ HİZMETLERİ KAPSIYOR?

Kapsama alınan hayvanlara yönelik muayene, acil müdahale ve yara bakımı işlemleri tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek. Fiziksel tedavinin yanı sıra, travma atlatan canlıların iyileşme süreçlerini hızlandırmak amacıyla veteriner hekimler tarafından sağlık danışmanlığı ve rehabilitasyon desteği de sağlanacak.

YARALI HAYVAN BULANLAR NE YAPMALI?

Uygulama sayesinde, alevlerin arasında mahsur kalan veya duman zehirlenmesi yaşayan canlıların en kısa sürede profesyonel yardıma ulaşması hedefleniyor. Bölge halkının ve yangın söndürme ekiplerinin, buldukları yaralı hayvanları vakit kaybetmeden en yakın veteriner kliniğine teslim etmeleri, hayati müdahalelerin zamanında yapılabilmesi için büyük önem taşıyor.