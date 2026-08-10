Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaleiçi Yat Limanı’nda düzenlenen basın toplantısıyla Akdeniz kıyılarında artış gösteren plastik ve mikroplastik kirliliğine karşı alınan yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, deniz yüzeyinden ilk 10 günde 27 metreküp atık çıkarıldığı bildirildi. Deniz süpürgeleri yardımıyla ambalaj atıkları, köpük ve odunsu materyallerin toplandığı belirtildi.

Toplantıya Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Türkiye Çevre Ajansı Çevre Koruma Direktörü Ömer Oral, Deniz Rehabilitasyonu İşbirliği ve Atık Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Levent Erbuzcu ve Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez gibi isimler katılım sağladı. Vali Şahin'in aktardığına göre, bugüne kadar denizlerden toplanan çöp miktarı 325 bin tonu aştı. Kirliliğin sadece yüzey temizliğiyle çözülemeyeceğini vurgulayan Şahin, karasal kaynakların tespitine yönelik bütüncül bir strateji izlendiğini ifade etti.

İZİNSİZ İŞLETMELERE HABERSİZ DENETİM

Kıyılarda biriken plastik parçalarının kaynağını bulmak amacıyla plastik kırma ve geri kazanım tesisleri mercek altına alındı. Vali Şahin, izinsiz faaliyet gösterdiğinden şüphelenilen tesislere gece ve gündüz saatlerinde habersiz baskınlar yapıldığını açıkladı. Ayrıca, muhtemel karasal kaynakların tespiti için ASAT

Genel Müdürlüğünden atık su arıtma tesislerinin giriş yapılarının kontrol edilmesi ve kirlilik hattı boyunca takip yapılması talep edildi.

TEKNELERLE İLGİLİ İDDİALAR VE ULUSLARARASI BOYUT

Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine, bazı teknelerin atıklarını öğüterek denize boşalttığı yönündeki iddialar Sahil Güvenlik ekiplerince incelemeye alındı. Açık denizde yapılan kontrollerde serbest halde dolaşan plastik parçalarına rastlandığı belirtildi. Sorunun yalnızca yerel kaynaklı olmadığını hatırlatan Şahin, Doğu Akdeniz’den gelen Levant akıntısının da bölgeye ciddi miktarda atık taşıdığını ve uluslararası iş birliğinin zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

29 BÜYÜK IRMAĞA ATIK BARİYERİ KURULACAK

Deniz çöplerinin büyük bir kısmının akarsular yoluyla taşındığı gerçeğinden hareketle, akarsu ağızlarına bariyer sistemi yerleştiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk etapta Finike’deki Acısu ve Akçay akarsularına kurulan sistemlerin, il genelindeki 29 büyük ırmakta yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu projenin yer tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyeleriyle ortak bir mesai yürütülüyor.

ALANYA VE DİĞER KIYI İLÇELERİNDE SIKI TAKİP

Vali Şahin’in il genelindeki tüm kıyı ilçelerinin belediye başkanlıklarına yaptığı izinsiz işletmelerin tespiti çağrısı, Alanya gibi turizm yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde de yakından takip ediliyor. Akdeniz’i tehdit eden kirlilik sorununun uluslararası boyutu ise COP31 zirvesinde dünya gündemine taşınacak. Ayrıca, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek geniş katılımlı mikroplastik çalıştayında yasal düzenlemeler ve ithalat-ihracat kuralları detaylı olarak ele alınacak.