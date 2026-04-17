YEREL gazetelerin güncel durumu ve faaliyetlerini yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği ziyarette Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Bölge Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel’e kurum personeli Mehmet Çağlayan eşlik etti. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, Yeni Alanya Gazetesi Mali İşler Müdürü Hakan Şimşek, Yeni Alanya Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kübra Kaş, ALGC Genel Sekreteri Zeliha Basar Oner ve gazeteci İbrahim İpbüker ile bir araya gelen Mevlüt Uluçamlıbel, Yeni Alanya Gazetesi’nin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, yerel gazetelerin güncel sıkıntıları ile gazetecilerin öneri ve taleplerini dinleyen Uluçamlıbel, yerel gazetelerin kendileri için önemine dikkat çekti. Yerel gazetelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereken desteği kurum olarak verdiklerini ifade eden BİK Antalya Bölge Müdürü Uluçamlıbel, koşulların iyileştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

