Alanya Oba Mahallesi’nde bir projeden daire satın aldığını belirten yabancı yatırımcı, tapu devrinin yapılmadığını ve hukuki sürecin sonuçsuz kaldığını iddia etti.

OBA’DAKİ KONUT PROJESİYLE İLGİLİ BAŞVURU YAPILDI

Alanya’da bir konut projesine ilişkin yeni bir başvuru gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı bir yatırımcı, Oba Mahallesi’nde yer alan bir projede yaşadığı sürece dair çeşitli iddialarla ilgili kurumlara başvurdu.

Başvuru dosyasında, yatırımcının satın alma süreci ve sonrasında ortaya çıktığını öne sürdüğü hukuki durumlara ilişkin beyanlara yer verildi.

“ÜÇ DAİRE ALDIM, TAPU DEVREDİLMEDİ” İDDİASI

Başvuru sahibinin iddiasına göre, 2021 yılında Alanya Oba Mahallesi konut projesinden üç daire satın alındı. Bu kapsamda ödemelerin tamamlandığı, ancak taşınmazların tapu devrinin gerçekleşmediği ileri sürüldü.

HUKUKİ İHTİLAFLAR SONRADAN ÖĞRENİLDİ İDDİASI

Dilekçede, söz konusu taşınmazlarla ilgili hukuki ihtilafların bulunduğunun sonradan öğrenildiği ve bu konuda önceden bilgilendirme yapılmadığı iddia edildi.

Başvuru sahibi, Türkiye’de yaptığı hukuki girişimlerden sonuç alamadığını, bunun üzerine yurt dışında da resmi başvurular yaptığını ve Türkiye’ye yönelik adli istinabe talebinde bulunulduğunu ifade etti.

“AYNI DAİRELER BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILDI” İDDİASI

Dosyada yer alan beyanlara göre, projedeki bazı bağımsız bölümlerin birden fazla kişiye satılmış olabileceği yönünde iddialar da bulunuyor. Başvuru sahibi, bu duruma ilişkin kişisel gözlemlerini dile getirdi.

Ayrıca projedeki bazı taşınmazların deprem sigortası (DASK), yapı kullanım izni gibi belgelerinin durumu ve kısa süreli kiralama faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu da başvuru kapsamında sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

İNCELEME TALEBİ VE BELGELER SUNULDU

Başvuru dosyasında, projeye ilişkin bazı işlemlerin mevzuat çerçevesinde incelenmesi talep edildi. Başvuru sahibinin iddialarını desteklemek amacıyla çeşitli belgeleri ilgili kurumlara sunduğu ifade edildi.