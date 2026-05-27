Tahran ve Washington yönetimleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi düşürmeyi hedefleyen yeni bir mutabakat zaptı için gayriresmî ön taslak metin hazırlandığı bildirildi. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, taslak metin ABD askeri güçlerinin İran çevresindeki bölgelerden çekilmesini ve mevcut deniz ablukasının kaldırılmasını içeriyor.

Anlaşma taslağına göre, İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını bir ay içerisinde savaş öncesi seviyelere getirmeyi taahhüt ediyor. Askeri gemilerin bu anlaşmanın kapsamı dışında tutulacağı belirtilirken, boğazdaki deniz trafiğinin İran ve Umman tarafından ortaklaşa denetleneceği ifade edildi.

BAĞLAYICI KARAR İÇİN 60 GÜN SÜRE

Haber kaynakları, tarafların 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varması durumunda, hazırlanan metnin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla uluslararası düzeyde bağlayıcı bir statü kazanabileceğini aktardı. Öte yandan "İslamabad mutabakatı" olarak bilinen daha geniş çerçevenin henüz netleşmediği ve Tahran yönetiminin somut bir doğrulama mekanizması kurulmadan harekete geçmeyeceği vurgulandı.

KÜRESEL TİCARET İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda sağlanacak olası bir istikrar, küresel enerji piyasaları ve tedarik zincirleri açısından büyük önem taşıyor. Ticari gemi trafiğinin normale dönmesi, uluslararası pazarlardaki taşımacılık maliyetleri ve enerji arz güvenliği üzerindeki baskıyı hafifletme potansiyeli barındırıyor.