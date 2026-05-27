İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılandığı davanın bugünkü duruşması gerçekleştirilmedi. Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad tarafından yapılan başvuru sonucunda, mahkeme heyeti duruşmanın tamamen iptal edilmesine karar verdi.

The Times of Israel'in aktardığı bilgilere göre, iptal kararına İsrail Başbakanı'nın yoğun mesaisi gerekçe gösterildi. Netanyahu'nun dün gece geç saatlere kadar süren bir güvenlik toplantısına katıldığı ve bu sabah da programında başka bir kritik toplantı bulunduğu mahkemeye bildirildi. İlk aşamada kısmi erteleme kararı alan mahkeme, ek bilgilendirmelerin ardından bugünkü oturumu tamamen iptal etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ VE SUÇLAMALAR NELER?

Yaklaşık 6 yıldır devam eden hukuki süreçte Netanyahu; kamuoyunda "1000", "2000" ve "4000" numaralı dosyalar olarak bilinen üç ayrı davada hakim karşısına çıkıyor. İsrail liderine yöneltilen temel suçlamalar arasında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma yer alıyor.

ABD BAŞKANI TRUMP DEVREYE GİRMİŞTİ

Uzun süredir devam eden yargı süreci, Kasım 2025'te uluslararası bir boyut kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a özel bir mektup göndererek Netanyahu'nun affedilmesini talep etti. Daha önce af yoluna başvurmayacağını defalarca dile getiren Netanyahu da bu gelişmenin ardından, Kasım 2025'in son günlerinde Cumhurbaşkanı Herzog'a resmi af başvurusunda bulundu.