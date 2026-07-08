MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı'nda devir teslim gerçekleştirildi. Parti kongre takvimi kapsamında İl Başkanı Sadullah Güneş'in tebliğiyle ilçe başkan adayı olarak belirlenen ve 5 Temmuz'da yapılan kongrede MHP Alanya İlçe Başkanı seçilen Mustafa Türkdoğan, mazbatasını almasının ardından görevine resmen başladı. İlçe teşkilat binasında düzenlenen devir teslim töreninde, geçiş sürecinde ilçe başkanlığı görevini yürüten Hasan Cantürk, görevi Mustafa Türkdoğan'a teslim etti. Programda Cantürk tarafından Türkdoğan'a tablo hediye edilirken, Türkdoğan da Cantürk'e kongre sürecindeki hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

"BİRLİĞİMİZ, DİRLİĞIMİZ DAİM OLSUN"

Devir teslim töreninin ardından açıklamada bulunan MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Hasan Cantürk'e teşekkür ederek "Kıymetli kardeşim, yol arkadaşım Hasan Cantürk Başkanımızla ilçe teşkilatımızda devir teslim törenimizi gerçekleştirdik. Kongre sürecimizde ilçe başkanlığı görevini layıkıyla yerine getiren Hasan Cantürk kardeşime teşekkür ederek plaketini takdim ettik. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Tören, teşkilat mensuplarının katılımıyla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi