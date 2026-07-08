Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 1050 Konteyner Kent'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri öğrenilemeyen evli çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan erkek, eline aldığı bıçakla eşini tehdit etti. Ardından kadını yere yatırarak çocuklarının gözleri önünde tekme ve tokatlarla darbetti.

Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti

Yaşanan şiddet olayına çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterirken, bazı kişiler yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, kadının yerde darbedildiği ve olay sırasında çocukların da çevrede bulunduğu anlar yer aldı.

Olayı gören vatandaşların büyük tepki gösterdiği öğrenilirken, yaşanan şiddet anları sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili yetkili birimlerin inceleme başlattığı öğrenilirken, aile içi şiddet olayına ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, aile içi şiddet vakalarına tanık olan vatandaşların hiç zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya güvenlik güçlerine ihbarda bulunmalarının çok büyük ve hayati önem taşıdığını belirtti.