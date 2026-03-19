Beşiktaş'ta sezonun dikkat çeken transferlerinden Taylan Bulut için ayrılık iddiası güç kazandı. Alman kulüplerinin ilgisi konuşulurken, genç oyuncunun yaz döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürülüyor.

Beşiktaş transfer gelişmeleri arasında öne çıkan isimlerden biri bu kez Taylan Bulut oldu. Sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon Euro bedelle siyah-beyazlı kadroya katılan genç futbolcunun, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddiası spor gündeminde geniş yer buldu.

Son haftalarda maç kadrolarında düzenli şekilde yer almayan 20 yaşındaki oyuncu için özellikle Almanya kaynaklı ilginin arttığı belirtiliyor. Beşiktaş cephesinde yeni sezon planlaması sürerken, teknik heyetin düşünmediği isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Taylan Bulut da bu listenin en dikkat çeken oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

ALMANYA İDDİASI GÜÇLENDİ

Transfer kulislerine göre genç sağ beke Bundesliga'dan ilgi var. Alman ekiplerinin resmi adı ve teklif detayları henüz netleşmiş değil. Ancak oyuncunun temsilcisi üzerinden yürüyen temasların kısa süre içinde somutlaşabileceği konuşuluyor. Beşiktaş'ta sezon sonu ayrılacak isimler arasında Taylan Bulut'un öne çıkması da bu yüzden sürpriz sayılmıyor.

Bazen transfer hikâyeleri sahadaki performanstan çok kulübün yeni sezon tercihleriyle şekilleniyor. Burada da biraz öyle bir tablo var. Genç yaşına rağmen yüksek beklentiyle gelen bir oyuncunun kısa sürede gözden düşmesi, taraftar tarafında da soru işareti oluşturdu.

ÖZEL İZİN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İddialara göre son 5 maçta kadroda yer almayan Taylan Bulut, özel izinli olarak Almanya'ya gitti. Bu gelişme, ayrılık söylentilerini daha da artırdı. Oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın sezon bitmeden netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş yönetiminin, gelecek resmi teklifin şartlarına göre masaya oturabileceği değerlendiriliyor. Özellikle genç oyuncunun Avrupa piyasasında hâlâ karşılığı olması, siyah-beyazlı kulübün bu dosyayı yaz transfer döneminde hızlı şekilde sonuçlandırmasına yol açabilir.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZON PLANLAMASI HIZLANDI

Siyah-beyazlı ekip bir yandan kadrosunu güçlendirmek isterken, diğer yandan yabancı ve yerli rotasyonunu yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Bu nedenle Beşiktaş Taylan Bulut ayrılık iddiası, yalnızca tek bir oyuncu haberi değil; kulübün yeni sezon kadro mühendisliği açısından da önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

Taraftarın baktığı yer biraz daha net: 6 milyon Euro ödenen bir oyuncunun kısa sürede gözden çıkarılması, ister istemez "yanlış planlama mı yapıldı" sorusunu gündeme getiriyor. Hele sezon içinde süre alamadıysa...

Kulüpten resmi açıklama gelmeden transferin kesinleştiğini söylemek mümkün değil. Ancak eldeki işaretler, sezon sonunda Taylan Bulut dosyasında hareketli günler yaşanacağını gösteriyor.