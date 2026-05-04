Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi’nde görev yapan ziraat mühendisleri, Alanya ilçesindeki turunçgil bahçelerinde geniş çaplı bir sürvey çalışması başlattı. Bölgedeki tarımsal üretimin can damarlarından biri olan turunçgil alanlarında yapılan bu detaylı kontrollerde, bitki sağlığı en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Uzman ekipler, özellikle mevsimsel şartlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlıların henüz ekonomik zarar eşiğine ulaşmadan tespit edilmesini ve bu sayede üretimin kesintisiz devam etmesini hedefliyor.

SAHADA ÜRETİCİYE TEKNİK DESTEK

Çalışmalar sadece teknik incelemelerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sahada aktif bir eğitim seferberliğine dönüşüyor. Ziraat mühendisleri, ziyaret ettikleri bahçelerde üreticilerle bir araya gelerek hastalık ve zararlılarla mücadelede izlenecek en etkili yöntemleri paylaşıyor. Doğru ilaçlama zamanının belirlenmesi ve teknik uygulamaların hassasiyeti konusunda bilgilendirilen çiftçilere, bilinçsiz ilaç kullanımının hem çevreye hem de ürün kalitesine verebileceği zararlar tek tek anlatılıyor. Gerçekleştirilen denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin temel amacı, bölge ekonomisi için kritik öneme sahip olan turunçgil üretiminde verim ve kalite kayıplarının önüne geçmek olarak öne çıkıyor. Bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımı ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılmasıyla, sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretim sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu sayede Alanya’da üretilen turunçgillerin hem iç pazarda hem de ihracatta yüksek standartları koruması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi