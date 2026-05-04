BAHÇEŞEHİR Koleji Genel Müdürü Ahmet Aytaç Erdoğan ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur’un katıldığı toplantıda projenin detayları ve kazanımları paylaşıldı.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU ODAK NOKTA OLDU

Ahmet Aytaç Erdoğan, yaklaşık bir yıl önce imzalanan protokolün kendilerinde büyük heyecan yarattığını belirterek, “Bizler çocuklarımızın mutluluğunu artırmak için ne yapabiliriz diye düşünürken Yavuz Bey ve ekibi bize reçeteyi sundu” dedi. Erdoğan, okul bahçeleri ve alanlarındaki oyun imkanlarının artırılmasıyla çocukların mutluluğunun gözle görülür şekilde yükseldiğini vurguladı. Erdoğan projenin sadece okul içi ile sınırlı kalmadığını, velilere de haftalık oyun görevleri gönderilerek evdeki ebeveyn-çocuk ilişkisinin güçlendirildiğini ifade etti.

‘OKUL ARTIK ÇOK DAHA EĞLENCELİ’

Yavuz Samur ise, sürecin yaklaşık 10 ay önce başladığını ve hızlı bir şekilde tamamlandığını açıkladı. Okulun her köşesinde (duvarlar, koridorlar, zemin ve bahçe) oyun unsurlarının yer aldığını belirten Samur, çocukların teneffüslerini artık çok daha anlamlı ve keyifli geçirdiğini kaydetti. Samur, öğrencilerin kendi ifadeleriyle “Önceden dışarı çıktığımızda yapacak bir şey bulamıyorduk. Şimdi koridorda bile hemen oyun oynayabiliyoruz, arkadaşlarımızla sosyalleşiyoruz ve okul çok daha eğlenceli hale geldi” dediklerini aktardı.

VELİLERE VE ÖĞRETMENLERE ÖZEL DESTEK

Proje kapsamında öğretmenler için oyun tasarımı ve uygulama seminerleri, veliler için de “Oyun Dostu Ebeveyn” seminerleri düzenlendi. Her hafta gönderilen oyun görevleri veliler tarafından büyük ilgi gördü. Velilerin görevleri beklediklerini ve gecikmelerde “Neden göndermediniz?” diye sorduklarını belirten Samur, evdeki kaliteli zamanın artmasının hem bağları güçlendirdiğini hem de çocukların daha iyi anlaşılmasını sağladığını dile getirdi. Samur, “Topun yasak olduğu okullar var. Bu, çocuklara suyu yasaklamak gibi” sözleriyle geleneksel yaklaşımı eleştirerek, oyunların çocukların hayatına daha fazla entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

2 YIL GEÇERLİ AKREDİTASYON

Bahçeşehir Koleji Alanya, 5 yıldızlı Oyun Dostu Okul akreditasyonunu Türkiye’de 7. sırada alarak 2 yıl boyunca bu unvanı taşıyabilecek. İki yıl sonunda yeniden değerlendirme yapılacak. Projenin temel amacının çocukların mutluluğunu artırmak, sosyalleşmelerini desteklemek ve öğrenirken eğlenmelerini sağlamak olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi