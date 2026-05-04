4 Mayıs 2026 Pazartesi tarihi itibarıyla Alanya sinemalarında 'Çatlı', 'Kurtuluş Projesi', 'Süper Mario Galaksi Filmi', 'Kıble: Bitlisli Belkıs' ve 'LEE CRONIN'İN MUMYA' gibi birbirinden farklı türde filmler gösterimde bulunuyor. Şehirde turizm sezonunun yavaş yavaş hız kazandığı bu günlerde, hem yerel halk hem de erken gelen tatilciler için kapalı alan etkinlikleri oldukça cazip bir seçenek haline geliyor.

Özellikle akşam saatlerinde Alanyum AVM içindeki salonlar hareketleniyor. Yeni vizyona giren yapımlarla birlikte sinema koridorlarında farklı yaş gruplarından izleyiciler göze çarpıyor.

ALANYA'DA MAYIS 2026'DA HANGİ FİLMLER OYNUYOR

Şu an vizyonda olan filmler arasında aksiyondan komediye, animasyondan korkuya kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. '571 RAHMET PEYGAMBERİ', 'BAŞIBOZUKLAR', 'Michael' ve 'Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri' gibi yapımlar beyaz perdede seyircisini bekliyor.

Alanya'nın giderek ısınan havasında serin bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için sinema salonları adeta bir sığınak işlevi görüyor. Gençler, aileler ve şehre yeni giriş yapan turistler, farklı dillerde ve türlerdeki bu filmlere büyük ilgi gösteriyor.

MAYIS'TA ALANYA'YA VİZYONA GİRECEK YENİ FİLMLER HANGİLERİ

Mayıs ayının ilk haftası olan 4 Mayıs 2026 itibarıyla Alanyum'da yeni vizyona giren filmler arasında '7 Büyük Günah', 'Arco', 'Çığlık 7', 'Kıbrıs Türküsü', 'Parçalı Yıllar' ve 'Tavşan Luna: Kalp Adası' dikkat çekiyor. Seyirciler bu yepyeni yapımlarla buluşmak için bilet gişelerinde şimdiden hareketlilik oluşturmaya başladı.

Özellikle Alanya'daki yerleşik yabancıların ve yerel halkın ortak buluşma noktası olan sinemalar, yeni filmlerin vizyona girmesiyle birlikte hafta sonları daha da yoğun bir atmosfere bürünüyor.

ALANYUM SİNEMASI SEANS SAATLERİ NELER

Gösterimdeki filmlerin seans saatleri gün içinde değişiklik gösteriyor ve detaylı liste sinemanın resmi web sitesinde anlık olarak güncelleniyor. Örneğin, çocukların ve ailelerin favorisi 'Süper Mario Galaksi Filmi' için 11:15, 13:15, 15:15, 17:15 ve 19:00 gibi düzenli seans aralıkları bulunuyor.

Bu esnek saatler, hem okul çıkışında çocuklarını sinemaya götürmek isteyen veliler hem de mesai sonrası stres atmak isteyen çalışan esnaf için büyük kolaylık sağlıyor.

ALANYA'DA ÇOCUK SİNEMASI MAYIS'TA VAR MI

Evet, Mayıs ayında çocuklar için birbirinden eğlenceli animasyon ve aile filmleri vizyonda yerini alıyor. 'Süper Mario Galaksi Filmi'nin yanı sıra 'Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri' ve 'Tavşan Luna: Kalp Adası' minik izleyiciler için harika seçenekler sunuyor.

Turizm sezonunun açılmasıyla otellerine yerleşen aileler de çocuklarıyla birlikte AVM'ye gelerek serin bir aktivite olarak bu filmleri tercih ediyorlar.

ALANYUM SİNEMASI TELEFON NUMARASI NEDİR

Sinemayla doğrudan iletişime geçmek, toplu bilet rezervasyonu yapmak veya anlık seans bilgisi teyit etmek isteyenler için Alanyum Sineması'nın iletişim numarası (0242) 515 21 69 olarak hizmet veriyor.

ALANYA'DA KORKU FİLMİ OYNAYAN SİNEMA VAR MI

Korku ve gerilim tutkunları için Mayıs ayı oldukça bereketli geçiyor. Şu an vizyonda olan 'LEE CRONIN'İN MUMYA' ve yeni vizyona giren 'Çığlık 7' gibi yapımlar adrenali seven sinemaseverleri salonlara çekiyor.

Gece seanslarında bu tür filmlere olan ilgi, özellikle öğrenci kesimi ve genç turist grupları arasında oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor.

ALANYUM SİNEMASI NEREDE, NASIL GİDİLİR

Alanyum Sineması, şehrin en bilindik alışveriş merkezlerinden birinde, Cumhuriyet Mah. Çevre Yolu Üzeri Alanyum AVM No:219 Kat: 2, Alanya / Antalya adresinde bulunuyor.

Ulaşım açısından çevre yolu üzerinde olması, hem dolmuşlarla hem de rent a car ile gelen turistler için büyük bir avantaj yaratıyor. AVM'nin 5 salona ve toplam 371 koltuğa sahip bu butik ama konforlu sineması, şehrin kültürel nabzını tutuyor.

ALANYA'DA YERLİ FİLMLER HANGİ SİNEMALARDA

Yerli sinema yapımları Alanyum'da geniş bir yer tutuyor. 'Çatlı', 'Kurtuluş Projesi', 'Kıble: Bitlisli Belkıs', '571 RAHMET PEYGAMBERİ' ve 'Kıbrıs Türküsü' gibi yerli filmler şu an Alanyalı seyircilerin beğenisine sunulmuş durumda.

Yerel halkın kendi kültüründen ve tarihinden izler taşıyan bu projelere olan ilgisi, gişe rakamlarına da olumlu yansıyarak salonların dolmasını sağlıyor.

16 MAYIS'TA VİZYONA GİRECEK FİLMLER ALANYA'DA HANGİ SİNEMADA OLACAK

16 Mayıs 2026 haftasında vizyon takvimi daha da renkleniyor. 'Son Durak: Kan Bağı', 'Hurry Up Tomorrow', 'Ateez World Tour: Towards the Light', 'Ayak Takımı', 'Gülizar', 'Haydi Tut Elimi', 'Karantina', 'Orman Çocukları', 'Parmak Çocuk Emma' ve 'Sıcak Büfe' gibi beklenen filmler gösterime girecek.

Müzik tutkunları için 'Ateez World Tour', yerli drama sevenler için ise 'Gülizar' ve 'Haydi Tut Elimi' gibi seçenekler şimdiden heyecan yaratıyor.

ALANYA SİNEMA BİLET FİYATLARI 2026 MAYIS

Güncel bilet fiyatlarıyla ilgili detaylı bir tarife bilgisi şu an için netlik kazanmış durumda değil. Fiyatlandırma politikaları öğrenci, tam veya özel indirim günleri gibi farklı kategorilere göre değişiklik gösterebiliyor.

Bilet fiyatları hakkında en doğru ve güncel bilgiyi almak için doğrudan sinema gişesini ziyaret etmek veya iletişim numarasından gişe görevlilerine danışmak en sağlıklı yöntem olarak öne çıkıyor.