Galatasaray’ın Liverpool deplasmanında aldığı ağır yenilginin ardından en sarsıcı gelişme Victor Osimhen’den geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız golcünün sağ ön kolunda kırık tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray için Liverpool deplasmanı yalnızca 4-0’lık mağlubiyet ve Avrupa’ya veda anlamına gelmedi. Sarı-kırmızılı ekipte gecenin en can sıkıcı gelişmesi, Victor Osimhen’in sakatlığı oldu. İlk yarıda koluna aldığı darbeye rağmen oyunda kalan Nijeryalı yıldız, devre arasında yapılan kontrollerin ardından ikinci yarıda sahaya çıkmadı.

Kulüpten gece saatlerinde yapılan açıklamada, Osimhen’in ilk yarıyı tamamladığı ancak kolunda kırık şüphesi nedeniyle teknik heyet tarafından riske edilmediği bildirildi. Maç sonrasında hastaneye götürülen yıldız futbolcunun yapılan tetkiklerinde ise sağ ön kolunda kırık tespit edildiği açıklandı.

GALATASARAY'DAN GECE YARISI AÇIKLAMASI

Galatasaray cephesi, taraftarı endişelendiren gelişmeyi sabaha karşı paylaştı. Açıklamada, Liverpool ile oynanan rövanş mücadelesinin ilk yarısında koluna darbe alan Osimhen’in, devre arasında yapılan değerlendirme sonrası ikinci yarıda oynatılmadığı belirtildi.

Sonrasında hastanede yapılan kontrolde sağ ön kolunda kırık bulunduğu ve oyuncuya ilk müdahale kapsamında alçı uygulandığı aktarıldı. Nihai tedavi planının ise detaylı sağlık değerlendirmelerinden sonra netleşeceği ifade edildi.

SEZONUN KRİTİK BÖLÜMÜNDE MORALLER BOZULDU

Osimhen’in yaşadığı sakatlık, Galatasaray’da sezonun en hassas döneminde hesapları karıştırabilir. Süper Lig yarışının ve kalan kritik fikstürün düşünüldüğü bu dönemde, yıldız santrforun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı artık en çok merak edilen başlıkların başına geçti.

Bu tip sakatlıklar bazen yalnızca oyuncuyu değil, takımın hücum düzenini de değiştiriyor. Hele böyle bir dönemde. Galatasaray’ın önünde şimdi hem sağlık raporları hem de kadro planlaması var.

NOA LANG İÇİN DE OPERASYON BİLGİSİ VERİLDİ

Kulübün açıklamasında yalnızca Osimhen yer almadı. Noa Lang’ın da mücadele sırasında reklam panosu ile bariyer arasında sıkıştığı, sağ el başparmağında ciddi kesik oluştuğu ve Liverpool’da kulüp sağlık ekibinin de katılımıyla bir operasyon planlandığı bildirildi.

Yani gece Galatasaray adına sadece skorla bitmedi; sağlık tarafında da ağır bir fatura çıktı.

LIVERPOOL MAÇI SONRASI GÖZLER RESMİ RAPORDA

Teknik heyetin bundan sonraki süreçte Osimhen’in tedavi biçimine göre yeni bir yol haritası belirlemesi bekleniyor. Ameliyat gerekip gerekmeyeceği, oyuncunun sahalara dönüş süresi ve kaç maç kaçıracağı yapılacak ileri kontroller sonrası kesinleşecek.

Galatasaray taraftarı ise şimdi tek soruya odaklanmış durumda: Osimhen sezonun kalan bölümünde oynayabilecek mi?