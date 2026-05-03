Malatya-Adıyaman kara yolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

KAZA DOĞANŞEHİR’DE MEYDANA GELDİ

Malatya Doğanşehir otobüs kazası son dakika bilgilerine göre, Muş Yolu Turizm’e ait 34 FB 5349 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından yol kenarı kısa sürede ekiplerle doldu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yolcuların araç içinde sıkıştığı ve ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldığı öğrenildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürerken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

VALİ YAVUZ’DAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, kazanın ardından tüm ekiplerin hızla olay yerine yönlendirildiğini belirtti. Yavuz, “Kurtarma çalışmaları devam ediyor, gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Otobüsün neden devrildiğine ilişkin inceleme başlatıldı. Sürücünün kimliği ve kazanın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirme sonrası netlik kazanacak.