Benzin litre fiyatı bugün (8 Nisan 2026)

Antalya’da 63,04 TL olarak uygulanıyor. Düne göre benzin fiyatında %0,91 artış var; 7 Nisan’da 62,60 TL olan litre fiyatı 63,04 TL’ye yükseldi.

Alanya’da sürücüler için kritik soru şu: “Zam var mı, indirim gelecek mi?” Bugünkü veriler zam yönünü doğruluyor; indirim içinse piyasayı belirleyen başlıklar brent petrol ve jeopolitik riskler.

BENZİN LİTRE FİYATI BUGÜN NE KADAR

Antalya’da benzin litre fiyatı 8 Nisan 2026 itibarıyla 63,04 TL/Litre. Alış fiyatı da satış fiyatı da 63,04 TL/Litre olarak belirtiliyor.

Bu seviye, “benzin litre fiyatı bugün kaç TL” araması yapanların doğrudan yanıtı. Alanya’da pompaya yansıyan etiketler istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebilse de bölge fiyatlamasında Antalya verisi referans kabul ediliyor.

BENZİNE ZAM MI GELDİ, DÜNE GÖRE NE KADAR ARTTI

Evet, benzin fiyatı düne göre arttı: 7 Nisan 2026’da 62,60 TL olan Antalya benzin litre fiyatı 8 Nisan 2026’da 63,04 TL oldu. Değişim oranı %0,91 artış yönünde.

Bu artış, Alanya’da özellikle işe gidiş-geliş yapanlar, esnaf servisleri ve günübirlik şehir içi ulaşımla geçinenler için “depoyu bugün mü doldursam” kararını yeniden gündeme taşıdı. 44 kuruşluk yükseliş küçük görünüyor ama ay sonunda toplam yakıt harcamasında hissediliyor.

Bazen insanın aklına şu geliyor: Her gün etiket mi değişecek.

ALANYA’DA BENZİN POMPA FİYATLARI NEDEN YAKINDAN İZLENİYOR

Alanya’da benzin fiyatı, sadece bireysel araç sahiplerini değil, turizm sezonuna hazırlanan hizmet zincirini de etkiliyor. Transfer araçları, günlük turlar, kiralık araç firmaları ve paket servis yapan işletmeler maliyeti doğrudan pompadan okuyor.

“Alanya’da benzin litre fiyatı bugün ne kadar” araması bu yüzden artıyor. Çünkü yakıt maliyeti arttıkça, kısa mesafeli ulaşımda bile toplam gider kalemi büyüyor; bu da fiyatlara, kampanyalara ve hizmet bedellerine yansıyabiliyor.

BENZİN FİYATLARI SON 1 HAFTADA YÜKSELDİ Mİ

Evet, son 1 haftanın trendi yükseliş olarak veriliyor. Son bir hafta içinde benzin fiyatlarında artış gözlemlendiği belirtiliyor.

Alanya’da bu trendin etkisi genelde iki şekilde hissediliyor: Birincisi, sürücüler daha sık “bugün benzin kaç TL” kontrolü yapıyor. İkincisi, işletmeler maliyet hesabını haftalık değil neredeyse günlük güncelliyor.

BRENT PETROL FİYATLARI BENZİNİ NASIL ETKİLİYOR

Benzin fiyatını etkileyen başlıklardan biri brent petrol. Verilere göre brent petrol fiyatları 6 Nisan 2026 itibarıyla 110,44 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Brent yükseldiğinde rafineri maliyetleri ve ithalat maliyetleri üzerinden akaryakıt fiyatları baskı altında kalabiliyor. Bu yüzden Alanya’da benzin fiyatı konuşulurken, sadece pompa etiketi değil, brentteki hareket de yakından takip ediliyor.

ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELER BENZİN FİYATINI ETKİLER Mİ

Jeopolitik gelişmeler petrol fiyatları üzerinde etkili olabiliyor. ABD’nin Orta Doğu’da başlattığı operasyonların petrol fiyatlarını olumsuz etkilediği ve akaryakıt tarafında baskı yarattığı aktarılıyor.

Alanya gibi turizm ve hizmet ağırlıklı bir kentte, jeopolitik risklerin enerji fiyatlarına yansıması sadece araç sahiplerini değil, lojistikten gıdaya kadar geniş bir maliyet zincirini tetikleyebiliyor. Bu nedenle “benzin fiyatı zam var mı” sorusu, aslında daha geniş bir geçim hesabının parçası.

BENZİNDE İNDİRİM GELECEK Mİ, BEKLENTİ NE YÖNDE

Bugün için net olan şu: 8 Nisan 2026 verisi artış yönünde ve litre fiyatı 63,04 TL. İndirim beklentisi ise brent petrol ve jeopolitik risklerin seyrine bağlı; Enerji Ekonomisi uzmanları ham petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarını daha da yükseltebileceğini belirtiyor.

Yani “benzin indirimi gelecek mi” sorusuna kısa yanıt: Mevcut görünüm indirimden çok yukarı yönlü risklere işaret ediyor. Tabii akaryakıt fiyatları uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve vergi düzenlemeleri gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir, bu kısmı atlamamak lazım.

ALANYA’DA SÜRÜCÜLER BUGÜN NEYE DİKKAT ETMELİ

Benzin litre fiyatı bugün 63,04 TL seviyesindeyken Alanya’da sürücülerin en çok dikkat ettiği konu, gün içi fiyat güncellemesi olup olmayacağı ve farklı istasyonlar arasındaki küçük etiket farkları oluyor. Özellikle uzun yol yapacaklar, depo planlamasını aynı gün içinde bile yeniden gözden geçiriyor.

Bir de şu var: Fiyat yükseliş trendindeyken “yarın daha pahalı olur mu” endişesi, tüketim davranışını etkiliyor. Bu yüzden Alanya’da benzin fiyatları sadece ekonomik bir veri değil, günlük planlamanın da parçası haline geliyor.

BENZİN FİYATI BUGÜN ARAMALARINDA ÖNE ÇIKAN SORU NE

Alanya ve Antalya hattında en çok aranan ifade, pratik bir şekilde “benzin litre fiyatı bugün kaç TL” oluyor. 8 Nisan 2026 için yanıt net: 63,04 TL.

Dünkü kapanışa göre artışın %0,91 olması, küçük bir oran gibi dursa da ardışık günlerde devam ettiğinde bütçeyi zorluyor. Alanya’da araç kullanan herkesin ortak cümlesi neredeyse aynı: Bir depo dolunca fark bariz.

