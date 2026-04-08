Brent petrol bugün 8 Nisan 2026 itibarıyla 109,17 ABD doları seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 109,77 dolardı ve günlük değişim yüzde -0,55 ile düşüş yönünde.

Petrol fiyatlarındaki bu oynaklık Türkiye’de akaryakıt maliyetleri üzerinden taşımacılıktan turizme kadar birçok kalemi etkiliyor. Turizm kenti Alanya’da ise özellikle transfer, lojistik ve hizmet maliyetleri açısından “brent petrol bugün kaç dolar” sorusu daha da görünür hale geliyor.

Bu rakamlar “petrol fiyatı son durum” aramalarında doğrudan takip edilen seviye. Çünkü Brent, Türkiye’nin ithal ettiği ham petrol ve ürün fiyatlamalarında referans kabul edilen ana göstergelerden biri.

DÜNKÜ KAPANIŞA GÖRE PETROL NEDEN DÜŞTÜ

Brent petrolde dünkü kapanışa göre hareketin yönü düşüş ve oranı yüzde -0,55. Gün içi fiyatlamada 109,17 dolar seviyesinin görülmesi, kısa vadede kâr satışları ve haber akışına duyarlı bir piyasa yapısına işaret ediyor.

Yine de küçük bir geri çekilme, “risk bitti” anlamına gelmiyor. Petrol tarafında bir gün düşüş, ertesi gün aynı hızla geri alınabiliyor; piyasa bu aralar buna alıştı.

SON 1 HAFTADA PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ

Son 1 haftalık trend yükseliş yönünde. 1 Nisan 2026 kapanışı 103,57 ABD dolarıyken, haftalık artış +5,60 ABD doları ve artış oranı yüzde %5,41 olarak hesaplanıyor.

Bu tablo, “brent petrol son 1 hafta neden yükseldi” sorusunu da canlı tutuyor. Haftalık yükseliş, Türkiye’de maliyet kanalıyla fiyat baskısı tartışmalarını artırırken Alanya’da da turizm sezonu öncesi işletmelerin bütçe planlarını daha hassas hale getiriyor.

PETROL FİYATLARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER NELER

Petrol fiyatlarını etkileyen başlıklarda jeopolitik riskler yeniden öne çıkmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonların önümüzdeki 2-3 hafta içinde artırılacağını söylemesi ve Tahran’ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde elektrik altyapısına saldırı tehdidini yinelemesi, piyasada arz güvenliği kaygılarını diri tutuyor.

Petrol fiyatlamasında bazen tek bir cümle bile yönü değiştirebiliyor. Çünkü yatırımcı, Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarında olası aksaklığı “arzın kesintiye uğraması” riski olarak okuyor ve fiyatlara prim ekliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI RİSKİ PETROLÜ NASIL ETKİLİYOR

ABD

Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) değerlendirmesi, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların küresel enerji tedarikini olumsuz etkileyebileceği yönünde. EIA bu riski dikkate alarak bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etmiş durumda.

Bu tür revizyonlar, “petrol fiyatları yükselir mi” sorusuna tek başına cevap olmasa da beklenti kanalını güçlendiriyor. Beklenti yükselince, şirketler ve fonlar da daha yüksek fiyat senaryosuna göre pozisyon alabiliyor.

BRENT PETROL TAHMİNİ: 112,50 DOLAR VE 124,10 DOLAR SENARYOSU

Trading Economics, Brent petrolün bu çeyreğin sonunda 112,50 ABD doları seviyesinde işlem görmesini öngörüyor. Aynı kurumun 12 ay vadeli öngörüsü ise 124,10 ABD doları seviyesine işaret ediyor.

Bu tahminler kesin bir sonuç değil; ancak piyasada “yukarı yönlü risklerin” masada kaldığını anlatıyor. Özellikle jeopolitik başlıklar sıcak kaldıkça, petrolün geri çekilmeleri sınırlı kalabilir görüşü daha sık dillendiriliyor.

TÜRKİYE’DE PETROL FİYATI NEDEN ÖNEMLİ

Türkiye net enerji ithalatçısı olduğu için Brent petrol fiyatı, maliyetler üzerinden ekonominin birçok alanına yansıyor. Rafineri ürün fiyatlamaları, taşımacılık giderleri ve üretim zincirindeki enerji maliyetleri petrol fiyatındaki değişimlere duyarlı.

“Brent petrol bugün kaç dolar” sorusu bu yüzden yalnızca finans çevrelerinin değil, esnafın ve hane halkının da takip ettiği bir göstergeye dönüşüyor. Bir gün içinde yüzde -0,55 düşüş küçük görünse de, 1 haftada yüzde %5,41 artış daha büyük bir fotoğraf veriyor.

ALANYA’DA PETROL FİYATLARI ARTIŞI NEYİ DEĞİŞTİRİR

Alanya’da petrol fiyatlarındaki yükselişin en hızlı hissedildiği alanların başında ulaşım ve lojistik geliyor. Turizm sezonu yaklaşırken havalimanı-otel transferleri, tedarik kamyonları, günlük servisler ve deniz turizmi gibi alanlarda yakıt maliyeti bütçelerin ana kalemlerinden biri.

Bu durum, işletmelerin fiyatlama kararlarını da etkileyebiliyor. Özellikle “her şey dahil” sisteminde maliyet hesabı aylara yayıldığı için, brent petrolün 1 haftada yüzde %5,41 yükselmesi bile yeni sözleşmelerde daha temkinli bir dil yaratabiliyor.

ALANYA TURİZMİNDE MALİYET BASKISI NEREDEN GELİR

Petrol fiyatı yükseldiğinde sadece araç yakıtı değil, zincirleme biçimde birçok hizmetin maliyeti etkileniyor. Tedarikçilerin nakliye bedelleri, soğuk zincir taşımaları, bazı temizlik ve bakım malzemelerinin üretim/dağıtım maliyetleri gibi kalemler dolaylı yansımalar yaratabiliyor.

Bir de şu var: Alanya gibi sezonluk yoğunluğu yüksek bir şehirde, aynı anda çok sayıda işletme benzer tedarik kanallarına yükleniyor. Bu da petrol kaynaklı maliyet artışlarının daha görünür olmasına yol açabiliyor, bazen.

PETROL FİYATLARINDA TAKİP EDİLECEK KRİTİK SEVİYELER

Bugünkü fiyat 109,17 ABD doları ve önceki kapanış 109,77 ABD doları olarak kayda geçtiği için piyasanın kısa vadede izlediği alan 109 dolar bandı etrafı. Ancak asıl resim, 1 Nisan 2026 kapanışı 103,57 dolardan bugüne gelinen noktada görülen haftalık yükselişle şekilleniyor.

Alanya’daki işletmeler ve tüketiciler açısından, petrol fiyatları haber akışına duyarlı seyrettiğinde planlama yapmak zorlaşıyor. Bu yüzden birçok kişi “petrol fiyatı bugün kaç dolar” sorusunu sadece meraktan değil, günlük gider hesabı için de soruyor.

KÜÇÜK BİR NOT

Piyasalar bazen gereksiz yere de geriliyor.

Önümüzdeki günlerde jeopolitik açıklamalar ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin risk algısı, Brent petrolde yön konusunda belirleyici olmaya devam edecek. Alanya’da ise sezon öncesi maliyet hesapları yapan turizm ve taşımacılık sektörleri, 109,17 dolar seviyesinin kalıcı olup olmayacağını yakından izliyor.