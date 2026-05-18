Araç muayenesine gidecek sürücüler için ekipman kontrolü yeniden gündeme geldi. Sadece yangın tüpü ve reflektör değil, aracın sınıfına göre kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, pense, tornavida, el feneri ve çekme halatı gibi malzemelerin de araçta hazır bulunması gerekiyor.

ARAÇTA HANGİ EKİPMANLAR BULUNMALI?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alan cetvele göre otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve bazı traktörlerde yedek malzeme ve takımlar başlığı altında kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, patinaj zinciri ve çekme halatı sayılıyor.

Ayrıca motosiklet ve motorlu bisiklet dışındaki motorlu araçlarda iki adet reflektör bulunması gerekiyor. Otomobil, minibüs ve kamyonetlerde ise toplam doldurma kapasitesi en az 1 kilogram olan yangın söndürme cihazı yer almalı.

MUAYENEYE GİTMEDEN ÖNCE KONTROL EDİN

Sürücülerin araç muayenesi öncesinde lastik, far, fren ve evrak kontrolünün yanında bagajdaki güvenlik ekipmanlarını da gözden geçirmesi gerekiyor. Özellikle yangın tüpünün doluluk durumu, son kullanma tarihi, reflektörlerin sağlamlığı ve stepne ya da lastik onarım ekipmanının hazır olup olmadığı kontrol edilmeli.

Uzun yola çıkacak sürücüler için bu kontrol daha da önemli. Yaz aylarında artan sıcaklık, motor bölgesindeki arızalar ve lastik sorunları yolda kalma riskini artırabiliyor. Bu nedenle araç muayenesinde gerekli ekipmanlar kadar günlük kullanım güvenliği de dikkate alınmalı.

EKSİK EKİPMAN SÜRÜCÜYE SORUN ÇIKARABİLİR

Eksik ekipman, araç muayenesinde kusur kaydına yol açabilir. Trafik denetimlerinde de aracın zorunlu teçhizatının bulunup bulunmadığı kontrol edilebiliyor. Bu nedenle sürücülerin “nasıl olsa kullanılmıyor” diyerek bu malzemeleri araçtan çıkarmaması gerekiyor.

Alanya ve Antalya’da yaz döneminde hem şehir içi trafik hem de uzun yol hareketliliği artıyor. Sürücülerin muayene randevusuna gitmeden önce birkaç dakikalık bagaj kontrolü yapması, hem zaman kaybını hem de olası ceza riskini azaltabilir.