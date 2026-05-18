Alanya'nın yetiştirdiği önemli isimlerden diş hekimi ve yazar Feyzi Açıkalın, yeni kitabı için çalışmalara başladığını açıkladı. Bugüne kadar yayımladığı eserlerle geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Açıkalın, yaptığı son paylaşımda yeniden yazı masasının başına geçtiğini duyurarak edebiyatseverleri heyecanlandırdı.

İSTANBUL'DAN GELEN PAYLAŞIM MERAK UYANDIRDI

Önceki gün İstanbul'dan bir fotoğraf paylaşan Feyzi Açıkalın, gönderisine eklediği samimi notla dikkat çekti. Yazar paylaşımında, her kitabından sonra anlatacak yeni bir şey kalmadığını düşündüğünü, ancak bunun büyük bir yanılgı olduğunu fark ettiğini ifade etti.

Açıkalın, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"En büyük yanılgım, her kitabımdan sonra anlatacak bir şeyin kalmadığını sanmak oldu. Tabii ki yanılıyordum. Onun için oturup yine yazmaya koyuldum. Evet, el yazısı ve kurşun kalemle."

EL YAZISI VE KURŞUN KALEMLE YAZMAYI TERCİH EDİYOR

Teknolojinin hayatın her alanında yoğun olarak kullanıldığı bir dönemde, Feyzi Açıkalın'ın yazılarını hâlâ el yazısı ve kurşun kalemle kaleme alması takipçileri tarafından nostaljik ve içten bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Bu yöntem, yazarın üretim sürecine verdiği önemi ve yazıyla kurduğu kişisel bağı da ortaya koyuyor.

OKURLAR YENİ KİTAP İÇİN HEYECANLANDI

Açıkalın'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Okurları, yeni kitabın konusu ve yayımlanma tarihiyle ilgili meraklarını dile getirirken, başarılı yazardan gelecek yeni eseri sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

ALANYA'DAN EDEBİYATA UZANAN BAŞARILI BİR YOLCULUK

Mesleki yaşamını diş hekimi olarak sürdüren Feyzi Açıkalın, aynı zamanda yazdığı kitaplarla Alanya'nın kültürel yaşamına önemli katkılar sunuyor. Edebiyata olan tutkusu ve üretkenliğiyle tanınan Açıkalın'ın yeni kitabı, şimdiden okurları arasında merak konusu oldu.

Yazarın yeni eserine ilişkin detayların önümüzdeki dönemde paylaşılması bekleniyor.