Alanya iş dünyasının tanınan isimlerinden REST Property Emlak Yönetim Kurulu Başkanı ve Corendon Alanyaspor Asbaşkanı Nihat Tufan, yeni yaşını yakın arkadaşlarının düzenlediği sürpriz kutlamayla karşıladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen organizasyon, iş ve spor camiasından dostlarını bir araya getirdi.

SÜRPRİZ KUTLAMA DUYGUSAL ANLARA SAHNE OLDU

Nihat Tufan için özel olarak hazırlanan doğum günü pastası, gecenin en anlamlı anlarından biri oldu. Sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Tufan, kendisini bu özel gününde yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

Kutlamaya katılan davetliler, hem Tufan'ın yeni yaşını kutladı hem de uzun süre sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Gecede çekilen hatıra fotoğrafları, bu anlamlı buluşmayı ölümsüzleştirdi.

İŞ VE SPOR CAMİASI BİR ARAYA GELDİ

Alanya'da emlak sektörü ve spor dünyasında önemli görevler üstlenen Nihat Tufan'ın doğum günü kutlaması, farklı kesimlerden dostlarını aynı sofrada buluşturdu. Sıcak ve içten görüntülerin ortaya çıktığı organizasyon, dostluk ve dayanışmanın güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

Corendon Alanyaspor'un yönetim kadrosunda da aktif rol üstlenen Tufan, hem iş dünyasındaki çalışmaları hem de spor kulübüne verdiği destekle Alanya kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE GECE TAMAMLANDI

Neşeli anların yaşandığı kutlama, davetlilerin iyi dilekleri ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Yakın dostlarının hazırladığı sürpriz, Nihat Tufan için unutulmaz bir doğum günü anısı oldu.