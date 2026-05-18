Avustralya, artan kuraklık ve iklim krizine karşı dikkat çeken bir altyapı yatırımını devreye aldı. New South Wales eyaletinde yapımına başlanan yeni sistemle, okyanus suyu arıtılarak milyonlarca litre içme suyuna dönüştürülecek.

“Belmont Desalination Plant” adı verilen tesisin en kritik aşamalarından biri olan deniz tabanı montaj çalışmaları başladı. Sahilden yaklaşık 800 metre açıkta bulunan noktaya dev beton silindir sistemler yerleştiriliyor. Bu sistemler sayesinde deniz suyu güçlü dalga ve akıntılardan etkilenmeden çekilebilecek.

HER GÜN 30 MİLYON LİTRE SU ÜRETİLECEK

Projeyle birlikte okyanustan alınan su, yer altına inşa edilen özel tüneller aracılığıyla karadaki arıtma tesisine taşınacak. Yetkililerin verdiği bilgiye göre tesis tam kapasiteye ulaştığında her gün yaklaşık 30 milyon litre içme suyu üretilecek.

Uzmanlar, özellikle uzun süren kurak dönemlerde bu sistemin bölge halkı için kritik öneme sahip olacağını belirtiyor. Avustralya hükümeti ise projeyi “geleceğin su güvenliği yatırımı” olarak tanımlıyor.

ÇEVREYE ETKİSİ AZALTILMAYA ÇALIŞILIYOR

Projede çevresel hassasiyet de ön planda tutuluyor. Kıyı şeridinin doğal görünümünün bozulmaması için su taşıma hatlarının büyük bölümü yer altından geçirilecek şekilde planlandı.

Deniz tabanına yerleştirilen sistemlerin ise sert hava koşulları ve güçlü akıntılara dayanıklı şekilde üretildiği açıklandı. Yetkililer, sistemin çevreye minimum etkiyle çalışmasının hedeflendiğini ifade etti.

KÜRESEL SU KRİZİNE KARŞI YENİ MODEL

Son yıllarda sıcak hava dalgaları ve azalan yağışlarla mücadele eden Avustralya, bu tür büyük ölçekli projelerle gelecekte yaşanabilecek su krizlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Deniz suyunu içme suyuna çevirme teknolojisi, özellikle su kaynaklarının hızla azaldığı ülkelerde giderek daha fazla gündeme geliyor. Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda benzer projelerin farklı ülkelerde de yaygınlaşması bekleniyor.