Ankara'da bir alışveriş merkezinden alınan jel dolgulu stres oyuncağı, sertleşmesi için buzdolabına konulduktan sonra oynandığı sırada patladı. Olay sonucunda Furkan Seçkin adlı çocuğun ayağında kimyasal madde temasına bağlı 2'nci derece yanık meydana geldi.

Anne Hümeyra (45) ve baba Erdal Seçkin (52) tarafından Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun acil müdahalesi yapıldı. Aile, ürünün ambalajında dolaba konulmaması gerektiğine dair herhangi bir güvenlik uyarısı bulunmadığını belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'taksirle yaralama' suçlamasıyla başvurdu.

HUKUKİ SÜREÇ VE TOPLATILMA TALEBİ

Ailenin avukatı Handan Sayan Özgül'ün açıklamalarına göre, ürünün tedarik ve dağıtım zincirindeki sorumluların tespit edilmesi için kamu davası açılması talep edildi. Avukat Özgül, güvenlik denetimlerinin yetersizliğine dikkat çekerek arabuluculuk sürecinin başladığını ve tazminat davası açılacağını bildirdi. Ailenin öncelikli talebi ise benzer olayların yaşanmaması için söz konusu oyuncağın piyasadan toplatılması veya ambalajlarına gerekli uyarıların eklenmesi yönünde.

JEL DOLGULU OYUNCAKLARDA GÜVENLİK RİSKİ NEDİR?

İçeriğinde çeşitli kimyasal maddeler barındıran esnek oyuncakların aşırı soğuk veya sıcağa maruz kalması, malzemenin yapısal bütünlüğünü bozarak patlama riskini ortaya çıkarıyor. Tüketicilerin, ambalajında kullanım talimatı ile güvenlik uyarısı bulunmayan ürünleri satın almaması ve ürünleri sıcaklık değişimlerinden uzak tutması, olası fiziksel yaralanmaların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.