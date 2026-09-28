Portekizli futbolcu Bruno Fernandes, Uluslar Ligi kapsamında oynanan Norveç-Portekiz karşılaşmasında bir Galatasaray taraftarının transfer çağrısına yanıt verdi. Yedek kulübesinde maçı takip eden yıldız oyuncu, tribünden gelen "Galatasaray'a gel" seslenişini duyarak tebessüm etti.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelen tecrübeli ismin taraftarla yaşadığı bu diyalog dikkat çekti.

YAZ DÖNEMİNDE NELER YAŞANDI?

Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester United forması giyen oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcamıştı. O dönem basına yansıyan iddialarda Fernandes'in Türkiye ihtimaline olumlu yaklaştığı öne sürülmüştü. Ancak İngiliz ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle süreç tıkanmış ve transfer gerçekleşmemişti.