İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı kurumların yer aldığı eğitim binasında 26 Eylül günü dikkat çeken bir güvenlik ihlali yaşandı. BİLSEM'de eğitim gören 10 yaşındaki çocuğunu okuldan almaya giden bir veli, binanın eksi birinci katındaki tuvalette askıya asılmış bir tabanca buldu.

Emniyet tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, saat 15.50 sularında tuvalet kabinine giren veli, kapıyı kapattığında arkasındaki silahı fark etti. Başlangıçta nesnenin oyuncak olabileceğini düşünen kişi, dokunduğunda ağırlığını fark ederek gerçek bir silah olabileceği kanaatine vardı. Durumu cep telefonuyla fotoğraflayıp kayıt altına alan veli, hızla okul yönetimine haber verdi.

SİLAHIN KİME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine eğitim kurumuna polis ekipleri sevk edildi. Sürecin aydınlatılması amacıyla silahı bulan veli ile okul yöneticisi, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. İlkokul çağındaki BİLSEM öğrencileri ile lise düzeyindeki MESEM öğrencilerinin aynı binada eğitim gördüğü komplekste, tabancanın kime ait olduğu henüz netlik kazanmadı.

ORTAK KULLANIM ALANLARINDA GÜVENLİK SORUSU

Farklı yaş gruplarından öğrencilerin aynı binayı ve ortak alanları kullanması, okul güvenliği prosedürlerini yeniden gündeme getirdi. Silahın eğitim kurumuna nasıl sokulduğu, ne kadar süre tuvalette kaldığı ve öğrencilerden herhangi birinin bu silaha ulaşıp ulaşmadığı yürütülen adli soruşturma sonucunda netleşecek.