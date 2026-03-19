Alanya’dan Konya yönüne çıkmayı planlayan sürücüler için en çok sorulan sorulardan biri yolun açık olup olmadığı. Mahmutlar Yayla Yolu için son durum “açıldı” yönünde. Ancak bölgede farklı güzergâhlardaki çalışma ve heyelan uyarıları da sürüyor.

Bayram öncesinde Alanya-Konya yolu kapalı mı sorusu yeniden gündeme geldi. Yerel kaynaklarda yer alan son bilgilere göre, aşırı yağışlar nedeniyle yaklaşık bir aydır ulaşıma kapalı kalan Mahmutlar Yayla Yolu üzerindeki çalışmalar tamamlandı ve güzergâh yeniden trafiğe açıldı. Haberlere göre yol sadece geçici biçimde onarılmadı; genişletme ve altyapı güçlendirme adımları da atıldı.

MAHMUTLAR YAYLA YOLU İÇİN SON DURUM

Mahmutlar Yayla Yolu’nun bayram trafiği öncesi yeniden hizmete alındığı belirtiliyor. Paylaşılan bilgilere göre güzergâhta heyelan riskine karşı daha kalıcı önlemler uygulandı. Bu da özellikle yayla hattını kullanacak sürücüler açısından önemli. Çünkü son haftalarda bölgede yağışın bıraktığı hasar, sadece yüzey düzeltmesiyle geçecek gibi değildi. Yolun açılması, Alanya’dan iç kesimlere çıkacak vatandaş için ciddi bir rahatlama anlamına geliyor.

ANTALYA-KONYA KARA YOLUNDA DA AÇILMA HABERİ GELMİŞTİ

Öte yandan Antalya-Konya kara yolunun su taşkınları nedeniyle kapanan bölümü için de mart ayı içinde yeniden ulaşıma açıldığına dair haberler yayımlandı. 11 Mart 2026 tarihli çok sayıda yerel haberde, yaklaşık bir aylık kapanmanın ardından yolun karşılıklı olarak trafiğe verildiği aktarıldı. Bu nedenle genel hatta bakıldığında, “tamamen kapalı” ifadesi şu an için güncel görünmüyor.

AMA BİR DETAY VAR: KGM BÜLTENİNİ DE KONTROL ETMEK GEREKİYOR

Burada dikkat çeken nokta şu: Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 19 Mart 2026 tarihli yol durumu sayfalarında, bölgede heyelan ve yapım çalışması kaynaklı bazı trafik uyarıları hâlâ yer alıyor. KGM’nin “Trafiğe Kapalı Yollar” ekranında, Alanya-Gazipaşa hattından Antalya-Konya il sınırına uzanan bir kesimde heyelan kaydı bulunuyor. Aynı güncel kayıtlarda Antalya-Alanya yolunun bazı kilometrelerinde de kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle dikkat uyarısı yer alıyor. Yani sürücüler için tablo tek cümlelik değil; Mahmutlar Yayla Yolu açılmış olsa da bölgedeki tüm yol ağı tamamen risksiz sayılmıyor.

Bu yüzden bayramda yola çıkacakların, özellikle sabah saatlerinde güncel KGM yol durumu bültenini kontrol ederek hareket etmesi daha güvenli olur. Bir yol açılmış olsa bile, yağış sonrası bölgelerde kısa süreli kontrollü geçiş, işaretleme çalışması ya da yeni güvenlik tedbirleri devreye alınabiliyor. Hele yayla hattında. Yol açık ama şartlar bazen bir anda değişebiliyor.

ALANYA’DAN YOLA ÇIKACAKLAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

Bayramda Alanya-Konya güzergâhını kullanacak sürücüler için en pratik uyarı şu: Mahmutlar Yayla Yolu için açılma bilgisi var, Antalya-Konya ana hattında da yeniden ulaşıma açılma haberleri yayımlandı. Buna rağmen yol boyunca bakım, işaretleme ve heyelan riski bulunan farklı noktalar olabileceği için hız limitlerine, yönlendirme levhalarına ve ekip uyarılarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle gece saatlerinde ve yağış sonrası geçişlerde daha temkinli olmakta fayda var.