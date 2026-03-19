Bağ-Kur’lular için 9000 prim gününün 7200’e indirilmesi yeniden gündemde. Ancak şu an yürürlükte olan sistem değişmedi. Küçük esnaf, “Bağ-Kur 7200 prim günü düzenlemesi 2026 ne zaman çıkacak” sorusuna yanıt ararken gözler Meclis sürecine çevrildi.

Milyonlarca Bağ-Kur’lu esnafın erken emeklilik beklentisi yeniden gündemin üst sıralarında. Uzun süredir konuşulan ve küçük esnaf için önemli bir rahatlama yaratması beklenen Bağ-Kur prim günü eşitlemesi, 2026’da da en çok takip edilen sosyal güvenlik başlıklarından biri oldu.

Beklenti şu: Bağ-Kur kapsamında emeklilikte aranan 9000 prim günü şartının 7200 güne indirilmesi. Böyle bir adım atılırsa özellikle küçük işletme sahipleri açısından yaklaşık 1800 gün, yani yaklaşık 5 yıla yakın bir avantaj ortaya çıkabilir. Ama burada kritik ayrıntı şu: Şu an için sistem değişmedi. Yani bugün itibarıyla yürürlükte olan kurala göre Bağ-Kur’da normal emeklilik hesabı hâlâ 9000 gün üzerinden yapılıyor.

MEVCUT DURUMDA BAĞ-KUR’LU NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?

Bugün geçerli olan mevzuata göre 4/b kapsamındaki sigortalılarda emeklilik hesabında temel eşiklerden biri 9000 prim günü. 2008 sonrası sisteme göre kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9000 gün şartı esas alınıyor. Bu nedenle “Ne zaman emekli olabilirim?” sorusunun bugünkü resmî karşılığı, öncelikle kişinin mevcut prim gününe ve yaşına bakılarak veriliyor.

Yani 7200 gün tartışması devam etse de, yasa çıkmadan otomatik bir erken emeklilik hakkı doğmuyor. Esnafın beklediği değişiklik yasalaşırsa tablo değişecek, çıkmazsa mevcut şartlar devam edecek. Aradaki fark küçük görünmüyor. Hele primini zor tamamlayan esnaf için hiç görünmüyor.

7200 GÜN DÜZENLEMESİ KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Kulislerde ve kamuoyundaki değerlendirmelerde düzenlemenin özellikle küçük esnafı hedeflediği konuşuluyor. Mahalle bakkalı, kasap, terzi, berber, küçük işletme sahibi gibi grupların bu başlıktan yararlanabileceği ifade ediliyor. Buradaki ana amaç ise SSK ile Bağ-Kur arasındaki prim günü farkını azaltmak ve esnafın sosyal güvenlik yükünü hafifletmek.

Ancak kapsam konusu hâlâ net değil. Kaç çalışanı olan işletmelerin düzenlemeye gireceği, tüm Bağ-Kur’luların mı yoksa yalnızca belirli esnaf gruplarının mı kapsanacağı, yasanın nihai metni çıkmadan kesinleşmiş sayılmıyor.

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK NASIL HESAPLANIYOR?

Kamuoyunda sık sık kullanılan “5 yıl erken emeklilik” ifadesi, 9000 gün ile 7200 gün arasındaki 1800 günlük farktan geliyor. 1800 gün, yaklaşık 5 yıllık prim süresine karşılık geliyor. Bu yüzden düzenleme yasalaşırsa bazı Bağ-Kur’lular için ciddi bir zaman avantajı oluşabilir.

Özellikle prim gününü tamamlamaya çalışan küçük esnaf açısından bu fark sadece kâğıt üstünde bir rakam değil. Dükkân kirası, elektrik faturası, çalışan gideri, vergi yükü derken birçok kişi için emeklilik birkaç yıl daha yakın hale gelebilir. Tam da bu yüzden konu sadece sosyal güvenlik değil, doğrudan geçim meselesi olarak görülüyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şu an için bu sorunun net bir tarihi yok. Meclis gündemi ve bakanlık düzeyindeki açıklamalarda konuya dair beklenti korunuyor ancak Resmî Gazete’de yayımlanmış kesin bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle “çıktı”, “kesinleşti” ya da “hemen emekli olunacak” gibi ifadeler şu aşamada yanıltıcı olur.

Doğru ifade şu: Bağ-Kur’da 7200 gün düzenlemesi gündemde, fakat henüz yürürlükte değil. Bu nedenle esnafın emeklilik planını bugünkü mevzuata göre yapması, yeni yasa çıkarsa yeniden hesaplama yapması gerekiyor.

BAĞ-KUR’LULAR ŞİMDİ NEYE BAKMALI?

Bu aşamada Bağ-Kur’luların kendi prim gün sayılarını, sigorta başlangıç tarihlerini ve varsa eksik borç durumlarını kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü yasa çıkarsa bile herkes için aynı gün aynı sonuç oluşmayabilir. Kapsam, başlangıç tarihi, sigortalılık statüsü ve borç durumu belirleyici olacak.

Bağ-Kur 7200 prim günü düzenlemesi 2026 son durum başlığını takip eden esnaf için en güvenli yol, SGK kayıtlarını esas almak ve yalnızca resmî açıklamalar üzerinden hareket etmek. Sosyal medyada dolaşan her “müjde” başlığı, emeklilik hesabında gerçek karşılık üretmiyor.

KAYNAK: SGK, 5510 sayılı Kanun, TBMM tutanakları