Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak karar yayımlandı. Alınan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz sağlanacak. Ücretsiz geçiş uygulaması 26 Mayıs 2026

Salı günü saat 00.00'da başlayıp, 30 Mayıs 2026

Cumartesi günü saat 24.00'te sona erecek.

HANGİ YOLLAR ÜCRETLİ OLMAYA DEVAM EDECEK?

Bayram yolculuğuna çıkacak sürücülerin güzergah planlamasında dikkat etmesi gereken önemli bir istisna bulunuyor. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen otoyol ve köprü projeleri bu muafiyetin dışında tutuldu. Dolayısıyla özel şirketlerce işletilen yolları kullanan vatandaşlar standart geçiş ücretlerini ödemeye devam edecek.

TOPLU TAŞIMADA ÜCRETSİZ DÖNEM NE ZAMAN?

Şehir içi ulaşımı tercih edecek vatandaşlar için de toplu ulaşım düzenlemesi yapıldı. 27 Mayıs 2026

Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren başlayacak olan ücretsiz toplu taşıma hizmeti, 30 Mayıs 2026

Cumartesi gecesi saat 24.00'a kadar sürecek. Bu tarihler arasında İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İZBANK seferleri bedava yapılacak.

BELEDİYE OTOBÜSLERİ DE KAPSAMA ALINDI

Resmi düzenlemeye göre, ülke genelindeki tüm belediyeler ve onlara bağlı işletmelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri de aynı tarihlerde ücretsiz olacak. Bayram boyunca il ve ilçe merkezlerinde yapılacak ziyaretlerde vatandaşlar yerel yönetimlerin sunduğu otobüs ve raylı sistemlerden herhangi bir ücret ödemeden faydalanabilecek.