Hatay genelinde dün sabah saatlerinde başlayıp akşam etkisini artıran sağanak yağış, il genelinde sel felaketine ve altyapı çökmelerine yol açtı. Yaşanan afet sonucunda üç vatandaş hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı ve tarım arazilerinde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Defne-Samandağ çevre yolunda Subaşı Üst Geçidi yakınlarında meydana gelen çökme nedeniyle, Nedim Habeşoğlu yönetimindeki 31 FH 207 plakalı otomobil dere yatağına devrildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayrıca sel sularına kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok ile Antakya'da çöken bir evde mahsur kalan 15 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

ALTYAPI HASARLARI VE ÇÖKEN YOLLAR

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde bir istinat duvarının yıkılması sonucu beş araç ciddi hasar aldı. Mahalle sakinleri, aynı noktada daha önce de benzer sorunlar yaşandığını ifade etti. Diğer yandan, Antakya-Samandağ güzergahındaki Karaçay Köprüsü'nün bir kısmında göçük oluşurken, trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı. Samandağ'da ise sel suları bazı araçları Çevlik Sahili'ne kadar sürükledi.

VALİ MASATLI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın yaptığı açıklamaya göre, meteorolojik uyarıların çok üzerinde bir yağış kaydedildi. Valiliğin paylaştığı verilere göre, bölgeye toplam 1044 ihbar ulaştı ve sahada 1230 personel arama kurtarma ile tahliye çalışmalarına katıldı. Masatlı, tarımsal hasarın da ciddi boyutlarda olduğunu belirterek, Antakya, Defne, Kumlu ve Samandağ ilçelerinde yaklaşık 25 bin dekar alanın zarar gördüğünü aktardı. Ayrıca sel felaketinde 10 bin 500 kanatlı hayvan, 80 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

METREKAREYE 157 KİLOGRAM YAĞIŞIN ETKİSİ

Meteorolojik verilere göre metrekareye düşen 157,2 kilogramlık yağış, kısa süreli ani taşkınlar ve zemin sıvılaşması yaratma potansiyeline sahip aşırı yağış kategorisinde değerlendiriliyor. Bu seviyedeki su kütlesi, özellikle eğimli arazilerde ve dere yataklarında istinat duvarlarının dayanma kapasitesini aşarak altyapı çökmelerini hızlandırıyor.

Yaşanan olumsuzlukların ardından yetkililer tedbir amaçlı kararlar aldı. Samandağ ilçesindeki tüm okullarda ve Antakya'da belirlenen beş okulda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit ve temizlik çalışmaları kesintisiz sürüyor.