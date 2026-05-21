İçişleri Bakanlığı tarafından, aralarında Antalya'nın da bulunduğu 11 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği açıklandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda toplam 158 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 71'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 75 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları tarafından yapılan kapsamlı finansal incelemelere göre, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 2 milyar 748 milyon liralık kayıt dışı işlem hacmi tespit edildi.

ANTALYA'DA TEFECİLİK AĞI ÇÖKERTİLDİ

Soruşturma raporlarına göre, hedef illerde birbirinden farklı suç türlerinin organize bir şekilde işlendiği ortaya çıkarıldı. Antalya ve Gaziantep illerinde şüphelilerin tefecilik faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı belirlendi. Bölgede yüksek faizle borçlandırma üzerinden mağduriyet yaratan gayrimeşru finansal ağın çökertilmesi, yerel kamuoyunda da yakından takip ediliyor.

HANGİ İLDE HANGİ SUÇLAR İŞLENDİ?

Operasyonun diğer bölgesel ayaklarında ise İstanbul, Yozgat ve Kayseri'de sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı adı altında nitelikli dolandırıcılık yapıldığı saptandı. Erzurum ve İzmir'de uyuşturucu ticareti, Şanlıurfa ile Aydın'da yasa dışı bahis ve yasa dışı para transferlerine aracılık etme suçlarına rastlandı. Kocaeli'de resmi belgede sahtecilik, Adana'da ise tütün kaçakçılığı suçlamalarıyla yasal işlem başlatıldı. Bakanlık yetkilileri, jandarma, MASAK ve adli birimlerin organize suç yapılanmalarına karşı yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini aktardı.