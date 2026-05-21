TÜRK Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube Başkanı Onur Niğmet Üner, yaptığı açıklamada sendikanın Alanya’da yetkili sendika olduğunu duyurdu. Üner, Türk Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube olarak eğitim çalışanlarının haklı mücadelesini meydanlarda, masalarda ve her platformda gür bir sesle savunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Üner, sendikacılığı yalnızca bir hak arama mücadelesi olarak değil, aynı zamanda ülkenin değerlerine ve geleceğine sahip çıkma sorumluluğu olarak gördüklerini vurguladı. Üner, "Türk Eğitim-Sen Antalya 2 No’lu Şube olarak, eğitim çalışanlarımızın haklı mücadelesini meydanlarda, masalarda ve her platformda gür bir sesle savunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu haklı ve onurlu mücadelenin neticesinde, eğitim çalışanlarımızın takdiri ve teveccühüyle Türk Eğitim-Sen, Alanya’da yetkili sendika olmuştur. Bu başarı; şanla, şerefle ve dik duruşla örülmüş bir inanmışlığın eseridir. Bu başarı; ilkelerinden taviz vermeden, sadece ve sadece eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini gözeten teşkilatımızın zaferidir" dedi.

“BİZİM SAFIMIZ NET, KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ BELLİDİR”

Üner, "Bizler, sendikacılığı sadece bir hak arama mücadelesi olarak görmüyor; aynı zamanda bu toprakların değerlerine, kültürüne ve geleceğine sahip çıkma sorumluluğu olarak kabul ediyoruz. Bu doğrultuda bir kez daha gür bir sesle ilan ediyoruz ki: Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü ruhuna nakşetmiş, Milli mücadelenin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü baş tacı yapan, Yüreğinde vatan ve bayrak sevgisini en yüce değer olarak taşıyan bütün eğitim çalışanlarının dün olduğu gibi bugün de, yarın da amasız, fakatsız en güçlü şekilde yanındayız! Biz, ayrıştıran değil birleştiren; gücünü asil üyelerinden alan bir sendikayız. Kapımız da gönlümüz de bu ülkenin dertleriyle dertlenen, evlatlarımızın geleceği için ter döken tüm meslektaşlarımıza sonuna kadar açıktır" diye konuştu.

"EMANETİNİZ, EMANETİMİZDİR"

Alanya’da elde edilen yetkinin büyük bir sorumluluk getirdiğini belirten Üner, emeği geçen tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti. Üner, "Alanya’da yetkiyi göğüslememizde emeği geçen; gecesini gündüzüne katan şube yönetim kurulu üyelerimize, ilçe başkanımıza ve yönetimine, işyeri temsilcilerimize, kadın komisyonlarımıza ve bizlere güvenerek yetkiyi teslim eden tüm eğitim çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Alanya’da elde ettiğimiz bu yetki, bizler için omuzlarımızdaki sorumluluğu daha da artıran bir görev fermanıdır. Eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını korumak, gasp edilmeye çalışılan hakların takipçisi olmak için sesimizi daha gür çıkaracağız. Baskılara, haksızlıklara ve liyakatsizliğe karşı adaletin ve liyakatin sesi olmaya devam edeceğiz. Yetkimiz eğitim camiasına, Alanya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

