Karadeniz Sahil Yolu’nda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bayram yolculuğunu faciaya çevirdi. Giresun Liman Kavşağı’nda yaşanan zincirleme kazada, Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan Trabzon’a gitmekte olan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.45 sıralarında Giresun’dan Trabzon yönüne ilerleyen 55 K 4065 plakalı TIR’ın, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Musa U. yönetimindeki TIR’ın çarptığı otomobil savrularak önündeki başka bir araca çarptı. Zincirleme şekilde gelişen kazaya toplam 4 araç karıştı.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada otomobil sürücüsü Ali Yıldız (45), eşi Melek Yıldız (40) ile çocukları Hamza Yıldız (7), Hasan Yıldız (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden ailenin, Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketleri Trabzon’a gitmek üzere İstanbul’dan yola çıktıkları öğrenildi.

7 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan Musa U. (59), Ferhat Yıldız (45), Rana Yıldız, Fatma Yıldız, İlhan Özdemir, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Rana Meltem Yıldız’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde TIR’ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara hızla çarptığı anlar yer aldı.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.