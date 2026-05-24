Muğla’nın turizm merkezlerinden Bodrum’da sabah saatlerinde yaşanan altyapı arızası, bölgede ulaşımı aksattı. Torba Mahallesi Demirbükü mevkiinde geçen ana su isale hattının yüksek basınca dayanamayarak patlaması sonucu yolun bir bölümünde göçük meydana geldi.

Patlamanın ardından yola yayılan su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, özellikle Türkbükü ile Bodrum merkez yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte araç hareketliliğinin arttığı bölgede kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi.

YOLDA GÖÇÜK OLUŞTU

İlk belirlemelere göre ana su hattında meydana gelen yüksek basınç, borunun bir kısmının patlamasına neden oldu. Patlamanın etkisiyle asfalt zeminde çökme yaşandı. Güvenlik nedeniyle yolun bir bölümü araç geçişine kapatıldı.

Olayın ardından bölgeye jandarma, trafik ekipleri ve MUSKİ personeli sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, yolun tamamen kapanmaması için trafik kontrollü şekilde yönlendirildi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLİYOR

Türkbükü ve Bodrum istikametine gitmek isteyen sürücüler, bölgede uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri araç geçişini tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlamaya başladı.

Bölgedeki yoğunluk nedeniyle özellikle işe gidiş saatlerinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarılar yapıldı.

MUSKİ EKİPLERİ ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri patlayan hattın bulunduğu bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin hem su hattındaki arızayı gidermek hem de çöken yol bölümünü güvenli hale getirmek için yoğun çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden tam kapasiteyle ulaşıma açılacağını belirtti. Bölgede su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin ise resmi açıklama yapılmadı.

Turizm sezonu öncesi yaşanan olay, Bodrum’daki altyapı sistemlerinin dayanıklılığıyla ilgili tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.