Ramazan Bayramı öncesinde yurt genelinde hava koşulları değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı tahmine göre, 18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Arife günü ile bayramın üç gününde de ülke genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Bu tablo, Alanya, Antalya, Manavgat ve Gazipaşa başta olmak üzere bayramda dışarıda vakit geçirmeyi, yola çıkmayı ya da ziyaret planı yapmayı düşünenler açısından da önem taşıyor. Özellikle şehirler arası yolculuk yapacak sürücülerin ve açık alanda program yapan vatandaşların güncel tahminleri takip etmesi gerekiyor.

BAYRAM BOYUNCA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bayram süresince birkaç derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Yağışların büyük bölümde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülebileceği bildirildi. Bu durum özellikle bayramda kara yolunu kullanacaklar için dikkatle izlenmesi gereken bir başlık olarak öne çıkıyor.

ARİFE GÜNÜ YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜ YAĞIŞLI

Meteoroloji’ye göre 19 Mart Perşembe arife günü, Türkiye genelinin çok bulutlu ve geniş ölçüde yağışlı geçmesi bekleniyor. İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında kalan alanlarda yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ TÜM YURTTA YAĞIŞ BEKLENİYOR

20 Mart Cuma günü, yani bayramın birinci gününde, ülke genelinde yağışlı hava bekleniyor. Tahmine göre yağışlar yine çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Kıyı bölgelerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar ihtimali bulunuyor.

Bayram ziyaretleri, mezarlık ziyaretleri ve kısa tatil planları açısından ilk günün hava koşulları bakımından zorlayıcı geçebileceği değerlendiriliyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNDE DE YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

21 Mart Cumartesi günü ülkenin büyük bölümünde çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile İzmir ve Aydın çevreleri dışında kalan alanlarda yağış öngörülüyor.

22 Mart Pazar günü ise Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İzmir, Aydın ve Erzurum çevreleri dışında yine yurt genelinde yağış bekleniyor. Yağışların karakterinde önemli bir değişiklik öngörülmezken, kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek ve iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar ihtimali sürüyor.

AKDENİZ’DE BAYRAM PLANI YAPANLAR GÜNCEL TAHMİNLERİ İZLEMELİ

Antalya bölgesinde bayramı dışarıda geçirmek isteyenler için bu tahminler ayrı bir önem taşıyor. Alanya ve çevresinde yapılacak bayram planlarında ani hava değişimleri, sağanak geçişleri ve sıcaklık düşüşü dikkate alınmalı. Özellikle sahil hattında kısa süreli ama etkili yağış ihtimali, ulaşım ve açık hava organizasyonlarını doğrudan etkileyebilir.

Yetkililerin yayımlayacağı il ve ilçe bazlı güncel tahminlerin takip edilmesi, hem günlük planlama hem de bayram yolculuklarında yaşanabilecek riskleri azaltmak açısından önem taşıyor.