Antalya’nın Kepez ilçesinde bayram gecesi çıkan yangın, ağır bir bilanço bıraktı. Gece saatlerinde prefabrik bir yapıda başlayan alevler kısa sürede büyürken, içeride bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi.

KİMLER HAYATINI KAYBETTİ

Yangında ölenlerin 5’inin çocuk olduğu, toplam 6 kişinin de yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında bulunan annenin 7 aylık hamile olduğu bilgisi de paylaşıldı.

KEPEZ’DEKİ OLAY YAKINDAN İZLENİYOR

Antalya’da yaşanan facia, bölgede büyük üzüntü yaratırken, benzer yapıların yoğun olduğu yerleşimlerde yangın güvenliği konusu yeniden gündeme geldi. Alanya’da da özellikle konut ve geçici barınma alanlarında yangın riskine karşı alınacak önlemler, bu tür acı olayların ardından daha dikkatle takip ediliyor.