Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) yönetimi, 2026 yılında bölge ihracatının yılı yeni rekorla tamamlayabilmesi için gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürdü. Batı Akdeniz’den ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,24 gerileme ile 206 milyon 621 bin dolar ihracat gerçekleşti. Yılın 8 aylık dönemini kapsayan 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında ise yüzde 8,62 artışla 1 milyar 968 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

YAŞ MEYVE SEBZE İLK SIRADA

BAİB Başkanı Mehmet Ali Can, ağustos ayında en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi yaş meyve sebze sektörünün gerçekleştirdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Buna göre yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21,68 artış ile 48 milyon 512 bin dolar oldu. Sektörün en fazla ihraç ettiği ürün yüzde 31,64 oranında ihracat artışı ve 9 milyon 991 bin dolar ile biber oldu. En fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörümüz her zaman olduğu gibi madencilik ürünleri oldu. Sektörümüzün ihracatı yüzde 12,91 oranında düşüş ile 44 milyon 731 bin dolar oldu. Ağustos ayında madencilik ürünleri sektörünün en fazla ihraç ettiği ürün yüzde 6 artış ve 44 milyon 731 bin dolar ile mermer ve doğal taş oldu. Listenin üçüncü sırasında yüzde 1,57 oranında artış ve 29 milyon 941 bin dolar ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz yer aldı. Bu dönemde dördüncü sırada yer alan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörümüzün ihracatı yüzde 16 oranında gerileyerek, 22 milyon 539 bin dolar oldu. Beşinci sırada ise yüzde 15,93 oranında gerileme ve 10 milyon 346 bin dolar ihracatla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz yer aldı.”

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ağustos ayında 906 firmanın 132 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Can, “En fazla ihracat bölge ihracatı açısından büyük önem taşıyan Almanya’ya yapıldı. Almanya’ya gerçekleşen ihracat yüzde 50,83 oranında rekor artışla 22 milyon 764 bin dolar oldu. İkinci sırada 20 milyon 565 bin dolar ihracatla Çin yer alırken, bu ülkeye gerçekleşen ihracatımız yüzde 23,90 oranında geriledi. Listenin üçüncü sırasında son dönemde bölgemizin yıldızı Birleşik Devletler yer aldı. Bu ülkeye yüzde 2,62 oranında gerileme ile 16 milyon 877 bin dolar ihracat gerçekleşti. Dördüncü sıradaki Rusya’ya ağustos ayında yüzde 33,14 oranında düşüş ile 9 milyon 701 bin dolar ihracat yapıldı. Listenin beşinci sırasında Fransa yer aldı. Geçmiş dönemlerde listeye girme başarısı gösteremeyen Fransa’ya bu dönemde yüzde 36,41 oranında artışla 9 milyon 535 bin dolar ihracat gerçekleştirildi” diye konuştu.